La calle Santa Ángela se reabre a los peatones con la recuperación del adoquín

El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado las obras de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como la renovación integral del pavimento, en la calle Santa Ángela de la Cruz, que pasa a contar con plataforma única y adoquín de Gerena. Se sigue, así, la línea estética de recuperación para las vías del centro histórico de la ciudad, sin renunciar a la accesibilidad en el Casco Antiguo.

La actuación forma parte del proyecto que está ejecuta Emasesa, en coordinación con la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y la Delegación de Movilidad, para la modernización de las infraestructuras y la reurbanización de las calles Santa Ángela de la Cruz, Dueñas y vías aledañas. Las obras avanzan conforme a los plazos previstos. Tanto Santa Ángela de la Cruz como la calle Dueñas cuentan ya con un nuevo pavimento y redes renovadas, lo que supone una mejora en la calidad de vida de los vecinos y una mayor seguridad para peatones y vehículos.

El proyecto, con un presupuesto superior a 1,8 millones de euros, entra en su fase final. Quedan pendientes únicamente los trabajos en la confluencia de las calles Gerona y San Juan de la Palma. La finalización completa de las obras está prevista antes de Semana Santa, con el objetivo de no interferir en el normal discurrir de las hermandades y la actividad del centro histórico en esa semana.

En cuatro fases

Con esta intervención se busca mejorar la calidad del suministro, renovar unas redes que presentaban problemas y evitar las incidencias por acumulación de aguas que se producían en la confluencia de Santa Ángela de la Cruz y Dueñas. También se mejora la estética de este entorno del Casco Antiguo.

El proyecto incluye la instalación de una nueva red de baldeo y la ejecución de una plataforma única que prioriza al peatón y garantiza la accesibilidad universal. Las obras se desarrollan en cuatro fases, con actuaciones escalonadas para minimizar las afecciones a colegios, comercios, residentes y aparcamientos de la zona.

Estética tradicional

Durante el proceso se ha mantenido la accesibilidad mediante la habilitación de pasos peatonales y rampas provisionales, por lo que se ha cumplido con la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad.

Con esta intervención, se avanza en la recuperación de la estética tradicional del centro histórico de Sevilla, la modernización de las infraestructuras urbanas y la mejora del espacio público para vecinos y visitantes.