La Cámara de Sevilla galardona a las empresarias Rocío Vázquez y Pilar Morales por el Día de la Mujer

La Cámara de Comercio de Sevilla ha entregado los Reconocimientos a la Mujer Empresaria Sevillana, que en esta XIX edición ha recaído la doctora Rocío Vázquez “por ser un ejemplo de liderazgo” y en Pilar Morales, fundadora del Instituto Aeronáutico de Sevilla, "por su valentía y su tesón”.

En el acto han participado el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, y la presidenta de la Asociación de Empresarias de Sevilla, Vanessa Muñoz.

Rocío Vázquez ha agradecido el premio a la Cámara y ha hablado de su vocación por la medicina y las “dificultades que se ha encontrado en el ejercicio de su profesión que no sólo no la han parado sino que la han fortalecido”.

La doctora Vázquez ha explicado que cuando empezó a adentrarse en el mundo de la cirugía bariátrica de adelgazamiento, en los inicios de la misma en España, se dió cuenta que los pacientes no quedaban satisfechos con su cuerpo al perder peso y quiso ayudarlos y comenzó a investigar la medicina estética cuando en España era poco conocida. “Me fuí a aprender la lipoescultura a Francia en unos años que esto apenas se conocía en España al tiempo que competía dentro de un mundo de hombres, pero confié en una consigna que me ha acompañado toda la vida “si haces algo fórmate con los mejores y sé la mejor y eso he hecho hasta ahora”. Hoy puedo decir que soy pionera en lipoescultura en España, que tengo un gran equipo médico especializado y que estamos inmersos en la construcción de la clínica más grande de Andalucía para las especialidades afines cuyo objetivo es aglutinar todas las especialidades referentes a la medicina estética en Pages del Corro”.

Por su parte, la galardonada con el premio ‘Capacidad Emprendedora’ Pilar Morales ha hablado de su pasión por formar en la excelencia.

“Durante mi crecimiento en el mundo de la aviación me dí cuenta que había muchas carencias y que el personal de cabina se relajaba y ello me llevó a desarrollar una formación exigente. Eso me llevó a emprender y abrimos la escuela en 2024. Quería que mis alumnos alcanzarán la excelencia y que cuando entren a volar se distingan porque hacen perfectamente su trabajo. Hoy somos referente en Sevilla. Y a nivel Nacional se han interesado en nuestro modelo de negocio”.

Pilar Morales ha concluido animando a dar el salto hacia el emprendimiento porque “se puede y porque gracias a instituciones cómo la Cámara de Comercio se encuentra una mano amiga donde apoyarte y hacer realidad tu idea de negocio”.

105 empresas constituidas por mujeres en 2025

Este reconocimiento se enmarca en el Programa de Apoyo a la Mujer Empresaria (PAEM) que la Cámara de Comercio desarrolla desde su Ventanilla Única Empresarial, que ha culminado 2025 con la creación de 105 empresas constituidas por mujeres, y más de 350 usuarias atendidas. Desde su puesta en marcha en el año 2000 el Programa PAEM ha asesorado a más de 9.850 usuarias, y ha contribuido a la creación de más de 3.200 empresas lideradas por mujeres.

Se trata, en su mayoría, de mujeres de entre 25 a 54 años, aunque también acuden mujeres menores de 25 años con proyectos empresariales viables, más de la mitad de ellas con estudios universitarios, que acuden a la Cámara para llevar a cabo la consecución de su proyecto empresarial.

Las actividades empresariales que predominan entre las emprendedoras sevillanas son las del sector comercial (prendas de vestido y complementos, moda infantil, artículos de decoración, alimentación, merchandising, equipamiento de oficina y mobiliario) seguidas de las actividades profesionales tales como abogadas, arquitectas, consultoras y profesionales del sector sanitario.

Alcanzan un importante repunte las actividades dedicadas a servicios personales como peluquerías y centros de belleza y estética, academias de idiomas y centros de formación y enseñanza y las relacionadas con tareas artesanales, cómo pintura, escultura, patronaje, entre otras.

Estas actividades empresariales se constituyen, en su mayoría, cómo autónomas y destaca que casi el 80% de las actividades empresariales o profesionales creadas tienen presencia en Internet y en redes sociales, dado el importante apoyo a efectos de difusión que ofrecen estos canales.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha explicado que “como cada año, la Cámara quiere reconocer la labor que desarrollan mujeres que un día decidieron que era posible hacer y realizar el sueño de poner en marcha su propio proyecto empresarial. Un esfuerzo que merece un reconocimiento, dirigido a estas dos empresarias que hoy están entre nosotros y por extensión a todas aquellas empresarias que están luchando por seguir adelante”.

Asimismo, la presidenta de la Asociación de Empresarias Sevillanas, Vanessa Muñoz, ha agradecido la labor de la Cámara por “reconocer el talento femenino. Porque Sevilla y Andalucía necesitan de emprendedoras cómo las de hoy comprometidas con Sevilla y su futuro. Un ejemplo para la sociedad para que se animen a ser empresa.

Rocío Vázquez Ruiz

La doctora Rocío Vázquez Ruiz es una prestigiosa médica estética y cirujana afincada en Sevilla con más de 35 años de experiencia, pionera en técnicas de remodelación corporal y rejuvenecimiento facial en España. Es la fundadora y directora médica de la Clínica Rocío Vázquez, un referente en tratamientos avanzados de medicina, cirugía estética y capilar. Entre sus especialidades destaca la lipoescultura de alta definición, la bioplastia facial y la medicina regenerativa.

Es reconocida por su compromiso con la formación continua, Ha participado en congresos internacionales y dirige el Máster en Técnicas Avanzadas de Medicina Estética, Cosmética y Regenerativa en la Universidad Pablo de Olavide.

Busca la naturalidad y la mejora de la autoestima, enfocado en que los pacientes se sientan mejor interna y externamente. Y en cuanto al compromiso social, a través de su Fundación, realiza campañas de prevención de cáncer de mama y apoyo social, además de estar implicada en investigación con células madre.

Pilar Morales García. Instituto Aeronáutico de Sevilla

Pilar Morales García, sevillana de 35 años, formada en Administración en Dirección de Empresas, con trayectoria enfocada a la aviación, desde aprendiz de auxiliar de vuelo hasta ocupar altos cargos en compañías aéreas y organismos oficiales de aviación civil.

En 2024, Pilar creó su propio proyecto, IAS (Instituto Aeronáutico de Sevilla), una escuela de formación de auxiliares de vuelo, centro especializado que ofrece una preparación integral, combinando formación técnica, entrenamiento en seguridad aérea, protocolos internacionales y desarrollo de habilidades interpersonales.

En su desarrollo contó con el asesoramiento de la Cámara de Comercio, acompañamiento fue clave para estructurar el proyecto con bases sólidas y garantizar su estabilidad financiera en los primeros años de actividad.