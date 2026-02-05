Cancelan el tráfico de los cercanías de Sevilla, Cádiz y Málaga y los trenes de media distancia y alta velocidad

La circulación de todos los servicios de cercanías de Sevilla, Cádiz y el C2 de Málaga, así como varios de media distancia y alta velocidad permanece suspendida debido a las lluvias y viento intenso, según ha informado Renfe en un comunicado. En media distancia permanecen suprimidos los trenes Algeciras-Antequera AV, sin alternativa de transporte por carretera; los primeros servicios de los Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba y Huelva-Sevilla, y el de media distancia Córdoba-Jaén mantiene un servicio alternativo de transporte por carretera como consecuencia de las limitaciones de velocidad.

También están cancelados- con transporte alternativo por carretera- los trenes de media distancia Huelva-Jabugo, Granada-Almería y en el Jaén-Madrid está suprimido el tramo entre Jaén y Vilches, con servicio alternativo de transporte por carretera en este trayecto.

Se han suprimido los trenes de proximidad de Córdoba entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A. por la suspensión de la activad lectiva en la Universidad. De los servicio Avant de Andalucía se han cancelado los primeros trenes de la mañana y se han suprimidos en ambos sentidos todos los servicios AVE Madrid-Málaga.

Sólo se garantiza el trayecto Madrid-Córdoba y habrá dos primeros servicios AVE por sentido de la mañana Córdoba-Sevilla con salida de Sevilla a las 6:03 horas y 9:55, y de la capital cordobesa a las 11:15 y 15:15. Sí circulan entre Madrid y Villanueva de Córdoba, con salida desde Madrid a las 7:00 y a las 11:00 y en sentido inverso a las 9:30 y 11:30.También se incluyen como cancelados los Intercity Almería-Madrid, Alvia Almería-Granada-Madrid, Alvia Algeciras-Málaga (salida de Algeciras a las 13:10 horas y de Málaga a las 14:40) y Ronda-Antequera (salida de Ronda a las 14:45 y salida de Antequera a las 14:00).

Con trayectos cancelados figuran los Alvia Cádiz-Madrid -suprimido en el trayecto Cádiz-Córdoba- y el Alvia Cádiz-Barcelona -suprimido en el trayecto Cádiz-Linares-.

Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales. Se está llevando a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación meteorológica para restablecer el servicio en cuanto sea posible.