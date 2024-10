La Candelaria tendrá su glorieta y el Paseo de Catalina de Ribera mantiene su integridad

La Virgen de la Candelaria tendrá un espacio dedicado en los Jardines de Murillo sin afectar al Paseo de Catalina de Ribera, que se mantendrá en su integridad. El pleno de la junta municipal del distrito Casco Antiguo celebrado en la tarde del jueves aprobó la propuesta de los vecinos de Santa Cruz, adelantada por este periódico, para que se rotule con el nombre de la Dolorosa del Martes Santo el espacio situado a la entrada de los jardines desde la calla San Fernando, donde se encuentra la puerta del Real Alcázar. La delegada del distrito, Amidea Navarro, cumplió con lo prometido a los residentes y sometió a votación esta alternativa tras las críticas levantadas al haber pretendido eliminar parte del Paseo de Catalina de Ribera.

Este cambio que hubiera pasado sin más si no hubiera sido por la frontal oposición de los vecinos, al afectar a una vía histórica y principal, y por la posterior y sorprendente negación de los hechos por parte del alcalde. El pleno de la junta municipal del distrito Casco Antiguo celebrado el pasado 5 de septiembre aprobó dedicar parte del Paseo de Catalina de Ribera a la Virgen de la Candelaria. La propuesta, que contaba con una exposición de motivos que no se presentó en la cita, fue llevada directamente por la delegada, Amidea Navarro, y salió adelante por doce votos a favor y seis en contra, los de los representantes vecinales. Lo que pasó después lo ha contado este periódico con detalle.

Plano elaborado por el Servicio de Estadística en el que se osberva el cambio propuesto en el Paseo de Catalina de RIbera. / D. S.

Los vecinos comenzaron a movilizarse ante el manoseo recurrente del callejero. Tras la presión ejercida, a la que se sumaron los herederos de Catalina de Ribera, la presidenta de la asociación de vecinos de Santa Cruz propuso a Amidea Navarro dedicar otro espacio a la Candelaria para no alterar el Paseo de Catalina de Ribera, aprobándose ayer en el pleno del distrito. Entremedias, el alcalde, el popular José Luis Sanz, aseguró que en ningún momento había estado encima de la mesa ni se había estudiado cambiar el Paseo de Catalina de Ribera, y que tan sólo se trataba de una propuesta de la hermandad para "colocar una plaquita". Sanz insinuó, por tanto, que se trataba de un bulo periodístico. Pero la realidad de los hechos, y de las actas, desmienten al alcalde.

El tramo del Paseo de Catalina de Ribera elegido por el Ayuntamiento para dedicárselo a la Virgen de la Candelaria era el comprendido entre las calles Cano y Cueto y Nicolás Antonio. Así lo muestran los planos elaborados por el Servicio de Estadística y las actas del pleno del distrito. En concreto, el punto del orden del día sobre este asunto rezaba: "Propuesta de nominación de vía como Paseo María Santísima de la Candelaria y modificación de límites de las vías Paseo Catalina de Ribera, calle Cano y Cueto y Jardines de Murillo".

La Candelaria por los Jardines de Murillo. / D. S.

La propuesta de la presidenta del distrito cogió totalmente por sorpresa a los vecinos de Santa Cruz en particular y a los del Casco Antiguo en general, que ya habían pedido anteriormente a distintos gobiernos municipales que no se alterara más el callejero histórico. Según recoge el acta del pleno de la junta municipal de distrito, la primera en tomar la palabra en este asunto fue la presidenta de los vecinos de Santa Cruz, María José del Rey, quien mostró el rechazo de los residentes: "Estamos en contra del cambio de nombre. Los Jardines de Murillo tienen más de 100 años. No tengo nada en contra de las hermandades, pero mis vecinos y mi junta directiva se niegan a que cambien el nombre de la calle. No estoy en contra de que se le dé algo en su entorno. Siempre he defendido que el callejero de Sevilla no se debe tocar".

Tras estas palabras, se entabló un diálogo con la delegada Amidea Navarro, quien explica que "no se va a quitar el nombre ni a los Jardines de Murillo ni a Catalina de Ribera. Es un trozo de la parte de la derecha". Del Rey replica: "Pero estamos hablando de un trozo que es Catalina de Ribera".

Orden del día del Pleno del distrito en el que se lee la propuesta de los cambios en el callejerp. / D. S.

Seguidamente, toman la palabra representantes de otros grupos políticos, como Germán Barquín, de VOX. Violeta Lobo (PSOE) advierte de la falta de transparencia: "Lo que sí se debería haber hecho es enviar una exposición de motivos que justificase la propuesta, así como informe positivo de Estadística. Todo está condicionado al informe de Estadística", Y, por último, Andrés Déniz, del PP, quien reclama un callejero más dinámico: "Siempre desde el PP se ha apoyado el cambio de nombre de calles. El nombre del callejero debe ser algo vivo también".

A continuación, se vota y la propuesta es aprobada por el resultado ya mencionado.

Tras la reunión de ayer, los vecinos se mostraron satisfechos por la decisión final, pero volvieron a mostrarse en contra de los continuos cambios en el callejero del centro histórico. Por ello han pedido que no se alteren más los nombres históricos de las calles de Sevilla.

Calles para la Virgen de las Tristezas y la Soledad de San Lorenzo

Documento de estadística sobre el cambio de Antolínez. / D. S.

En la reunión del pasado 5 de septiembre, el pleno del distrito aprobó otras dos modificaciones en el callejero para dedicársela a dos imágenes marianas. La primera afecta a la barreduela Antolínez, una bocacalle de Baños, que pasará a denominarse Barreduela Virgen de las Tristezas.

Antes de la votación, Manuel Fernández , representante de Con Podemos-IU, tomó la palabra para mostrar su oposición a los tres cambios que se recogían en el orden del día: "En referencia a las tres propuestas de calles que se traen debo decir que el grupo al que represento tiene el laicismo como parte del ideario político, por lo que nos oponemos con carácter general a denominar las calles con nombres religiosos".

Por su parte, Sandra Camps, de la Asociación de Vecinos Pulmón Verde Arrayán, también se opuso a los tres cambios.

La propuesta quedó aprobada por 11 votos a 5.

Documento de estadística sobre el cambio de Hernán Cortés. / D. S.

La otra propuesta aprobada fue la denominación como María Santísima en su Soledad de la plazuela situada a la espalda de la Parroquia de San Lorenzo, actualmente conocida como Hernán Cortés. Mientras el cambio anterior sí afectaba a tres comunidades de vecinos, que dieron si aprobación, esta modificación no conllevaba esa afección. El resultado de la votación fue de 14 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención.