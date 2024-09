Indignación en Santa Cruz con el cambio de nombre del Paseo de Catalina de Ribera

Indignación y rechazo total. Los vecinos del barrio de Santa Cruz votaron el pasado jueves en contra de la propuesta municipal para dedicar parte del Paseo de Catalina de Ribera a la Virgen de la Candelaria. La noticia la conocieron a principios de semana, y fue en la primera junta de distrito tras el verano cuando la delegada, Amidea Navarro, la sometió a votación. El cambio en el nomenclátor de parte de este privilegiado paseo salió adelante gracias a los votos a favor de los partidos políticos pero con el voto en contra de todos los vecinos representados que se muestran hastiados de los cambios en el callejero de la ciudad y del manoseo interesado que se hace de los nombres históricos.

“Evidentemente no tenemos nada contra la Hermandad de la Candelaria o de cualquier hermandad, pero esto me parece una barbaridad. Estamos indignados. Nos hemos negado totalmente. Los vecinos ya hablamos en su momento para que no tocaran los nombres de ninguna calle del barrio de Santa Cruz y del Casco Antiguo en general. Lo pueden hacer en otro sitio, pero pedimos que no toquen los Jardines de Murillo”, explica María José del Rey, presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Cruz.

El Paseo de Catalina de Ribera. / José Luis Montero

La represente vecinal señala que no hace falta explicar quién fue Catalina de Ribera y su importancia en la ciudad, fundadora el Hospital de las Cinco Llagas, por ejemplo; y expone que cuando se propuso hace unos años dedicarle una calle al Marqués de la Vega Inclán, artífice del barrio de Santa Cruz y con quien la ciudad tenía una deuda pendiente, no se quitó la calle a nadie y se apostó por crear una plazuela reurbanizando el ensanche existente en la calle Fabiola.

Del Rey también recuerda la lucha que protagonizaron hace unos años cuando el gobierno municipal, siendo alcalde el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, se quiso cambiar el nombre de la Plaza de la Alianza, otro de los espacios más bellos y emblemáticos de Santa Cruz, para dedicársela al ministro Indalecio Prieto. Esa batalla la ganaron. Otro ejemplo que pone es cuando se le dedicó una espacio al historiador Francisco Morales Padrón en la Casa de laMoneda: “Fue una calle que se creó, no se le quitó a nadie”.

Del Rey ha pedido a la delegada del distrito que informe al alcalde, José Luis Sanz, que casualmente es hermano de la Candelaria, de la oposición y la indignación de los vecinos a quitarle parte del paseo a una figura tan trascendente como Catalina de Ribera.

Hace unos años, el Servivio de Estadística del Ayuntamiento Estadística desaconsejó los cambios en el nomenclátor del Casco Antiguo y recomendó mantener los nombres actuales de las calles que se hayan consolidado por el uso popular.