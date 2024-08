"Ni he cambiado de sexo para eludir la prisión ni hay ningún fraude de ley"

Candy está indignada. Lleva así varios días, desde que vio su historia en la prensa a raíz del comunicado emitido por el abogado de su ex pareja, José Antonio Sires, que denunciaba que un maltratador se había cambiado de sexo para eludir un ingreso en prisión para cumplir una condena por violencia machista. "No es así, nada tiene que ver mi cambio de sexo con esto. Si he eludido la prisión hasta ahora ha sido porque hemos ido presentando recursos y todavía está pendiente la decisión final. Creo que todo esto responde más a un afán de notoriedad o de popularidad de un abogado que a una verdadera polémica", explica Candy, anteriormente Cándido hasta que cambió de sexo acogiéndose a la ley trans.

Niega rotundamente que este hecho esté relacionado con su condena pendiente. "Para nada, decidí cambiar de sexo después de salir de prisión, donde mantuve relaciones con hombres. Lo digo abiertamente". Estuvo en prisión 18 meses por una condena anterior por malos tratos a otra pareja, tras la denuncia de su hijo. "Hoy él ya es mayor de edad y me ha pedido perdón, pero eso no tiene nada que ver con este asunto", explica.

Critica con dureza el comunicado del abogado contrario, que denunciaba que el juez de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla se había inhibido tras el cambio de sexo. "Llevo años tratando con ese juez, he tenido varios procedimientos con él, debo decir que es un excelente magistrado y he tenido disputas con él, pero es una persona íntegra y honesta, y lo único que ha hecho ha sido aplicar la ley, pues soy mujer y así lo dice mi DNI", dice, señalando su documento con la letra F en la casilla de sexo. "No ha habido fraude de ley en absoluto. Todo está en regla. Yo cambié de sexo el 17 de abril de 2023, mes y medio después de que entrara en vigor la ley", insiste.

Otro de los asuntos que denunciaba el letrado de su ex pareja es que había solicitado un indulto. Asegura Candy que lo ha solicitado en base a lo que considera la prescripción del delito, pues los hechos ocurrieron en 2015 y se le ha juzgado varias veces por lo mismo desde entonces. "Incluso mi ex pareja solicitó el perdón por el bien de los niños. En ningún caso decimos que sea por el cambio de sexo. El cambio de sexo no influye en nada. Uno tiene que pagar la pena que le impongan".

Anuncia una querella contra el abogado José Antonio Sires por un delito de odio. "No hay derecho a que yo vea mi nombre en todas las televisiones, como si fuera una criminal, todo porque un abogado quiere tener notoriedad. Me comparan con un caso de Bilbao con el que no tengo nada que ver", cuenta, en referencia al ertzaina que se ha cambiado de sexo antes de agredir a su pareja. "Yo me siento acosada, el otro día tuve una conversación con él, le pregunté por qué había hecho eso, me dijo que no me iba a dar explicaciones. Me parece muy bien, yo también tendré que tomar medidas. Es un abogado que dice que lleva veinte años ejerciendo y es fácil comprobar que no es así, que lleva sólo siete. Pienso que no tiene información suficiente. Yo he eludido la prisión por los recursos que hemos ido presentando en los tribunales, no por cambiar de sexo".

Detrás de este asunto hay una serie de denuncias cruzadas entre Candy y su ex pareja, con la que tiene dos hijos de 13 y 15 años. "Le puse una denuncia por abandono y absentismo, porque los niños estaban sin comer hasta la tarde y no iban a clase. Soy su padre biológico y me preocupo. Por la noche me enteré de que mi hija tenía un coma etílico". Actualmente los menores están en un centro de tutela. También su ex mujer lo denunció por quebrantamiento de medida cautelar por saltarse una orden de alejamiento, de la que fue absuelto recientemente. "Fue ella la que me vino a buscar y la llevé a casa por no dejarla abandonada en mitad de la carretera. Me juzgaron y me absolvieron, ¿qué tiene que ver el cambio de sexo aquí? Ni se ha planteado eso".

Candy insiste en que los que sufren toda esta guerra son los menores. Igualmente, tiene varios procedimientos abiertos contra las Fuerzas de Seguridad porque me discriminan por el físico. "Tengo que sacar el DNI para que comprueben que soy mujer". A pesar de haberse acogido a la ley trans para cambiar de sexo, está en contra de la ley del sólo sí es sí, el otro gran proyecto de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. "Yo he visto a los violadores en la cárcel, he visto a uno masturbarse con una foto de mi hjo, y no está bien que esta gente pueda salir antes". Es natural de Avilés (Asturias), pero tiene acento sevillano tras muchos años en esta tierra. "Maldigo el día que vine a Sevilla", se lamenta.