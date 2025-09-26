La Carrera Nocturna y la Feria de San Miguel marcan un viernes de alta movilidad en Sevilla

La ciudad de Sevilla afronta este último viernes de septiembre una jornada de intensa actividad festiva y deportiva. La coincidencia del inicio de la Feria Taurina de San Miguel y la celebración de la XXXVII Carrera Nocturna de Sevilla, evento que bate su récord de participación, dibuja un escenario de gran expectación y notable complejidad logística, con el Paseo Colón como epicentro.

El punto de partida de esta singular jornada será la Plaza de la Maestranza, donde a las 18.30 horas dará comienzo el primer festejo de la Feria de San Miguel, que clausura oficialmente la temporada taurina de 2025 en la capital hispalense. El cartel de la tarde es de alto voltaje. David de Miranda, triunfador de la pasada Feria de Abril, tomará el relevo al lesionado José María Manzanares –quien sufrió la fractura de una costilla–, acompañado en el terna por Juan Ortega y Pablo Aguado. Estos dos últimos diestros, considerados actualmente entre los grandes preferidos de la afición sevillana, llegan a la capital hispalense en un buen momento artístico y de forma, lo que ha generado una máxima expectación y ha derivado en que casi todas las localidades se hayan agotado.

Se prevé que la corrida finalice entre las 20.30 y 21.00 horas, dando paso al desalojo de la plaza. Este proceso concentrará una importante afluencia de público en el Paseo Colón, justo en el tramo por el que, poco después, deberá discurrir el inicio de la Carrera Nocturna. Este solapamiento de eventos añade un grado significativo de complejidad al dispositivo de seguridad y movilidad, ya que los servicios de emergencia y ordenación del tráfico deberán gestionar dos grandes flujos de personas de forma casi consecutiva.

A las 22.00 horas, y con la salida ubicada en la Glorieta de Buenos Aires del Paseo de las Delicias, dará el pistoletazo de salida una de las citas deportivas que genera más expectación entre los sevillanos cada año. La Carrera Nocturna celebra su 37ª edición con un hito histórico: los 25.000 dorsales puestos a la venta se han agotado, lo que la convierte no solo en la edición más numerosa hasta la fecha, sino también, según ha destacado el Consistorio, en "la Carrera Nocturna más numerosa de Europa". Los participantes recorrerán un circuito habitual de 8,5 kilómetros que transitará por emblemáticos puntos como el Paseo de las Delicias, el Paseo Cristóbal Colón, Arjona y Torneo.

Cortes de tráfico generalizados

La celebración de este macroevento deportivo conllevará, como es habitual, una serie de cortes de tráfico que se irán sucediendo a lo largo de los 8,5 km de recorrido, afectando a vías principales como Torneo, Recaredo o la Ronda de Capuchinos. Los primeros cortes para el montaje de meta y salida se implementarán a partir de las 15.30 horas en el Paseo de las Delicias.

Recorrido Carrera Nocturna del Guadalquivir 2025 / Departamento de Infografía

No obstante, el operativo más crítico comenzará alrededor de las 21.15 horas, cuando se proceda a cortar el tráfico en las calles del recorrido. Durante la carrera, se irán implementando restricciones, afectando a avenidas y calles como Torneo, Recaredo y Ronda de Capuchinos, en algunos tramos en ambos sentidos y en otros solo en uno.