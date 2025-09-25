Cortes de tráfico de la Nocturna del Guadalquivir 2025: todos los desvíos e itinerarios alternativos

La XXXVII edición de la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7, que se celebrará el viernes 26 de septiembre a las 22:00 horas, volverá a batir récords con 25.000 dorsales agotados, consolidándose como la carrera nocturna más multitudinaria de Europa. Su recorrido, de 8,5 kilómetros, partirá y concluirá en la Glorieta de Buenos Aires, atravesando puntos emblemáticos de la ciudad como el Paseo de las Delicias, Torneo, la Ronda Histórica y María Luisa, entre otros, que son .

Cortes de tráfico

Para facilitar el desarrollo de la prueba, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado un plan especial de movilidad que implicará cortes y desvíos de tráfico en las principales avenidas afectadas. Las restricciones comenzarán desde la tarde del jueves 25 de septiembre para preparar la salida y la meta. Será a las 22:00 horas del jueves 25 y hasta las 5.00 del viernes 26 cuando se realice el primer corte de tráfico en el Paseo de las Delicias en el tramo que hay entre la Glorieta de los Marineros y la Glorieta de México.

Dichos cortes se intensificarán el viernes a partir de las 15:30 horas, cuando se cortará totalmente el Paseo de las Delicias entre la Glorieta de los Marineros y Cardenal Bueno Monreal. Además, también se cortan la avenida Moliní y la avenida de la Guardia Civil.

Durante la carrera, que discurrirá a tráfico cerrado, se interrumpirá el acceso a la Ronda Histórica y al Casco Antiguo, con cortes aproximados entre las 21:15 y las 23:50 horas. Se habilitarán desvíos en puntos estratégicos como Plaza de Armas, Glorieta de San Diego, Torneo y Resolana, así como carriles provisionales para la evacuación del tráfico residual.

El plan de movilidad contempla también la coincidencia con otros eventos, como la corrida de la Feria de San Miguel, cuya finalización (en torno a las 20:30 horas) generará un importante flujo de personas en el Paseo de Cristóbal Colón, por donde discurrirá la carrera en su inicio.

Dispositivo de limpieza

Lipasam desplegará un amplio dispositivo de limpieza compuesto por 25 trabajadores y 12 vehículos, que actuarán antes, durante y después de la prueba. Se instalarán contenedores para envases y material reciclable en la salida, la meta y el punto de avituallamiento, reforzando la recogida de residuos para garantizar la rápida recuperación de la normalidad en las calles. Equipos de limpieza trabajarán en la zona de salida desde el inicio de la prueba y en los puntos de mayor afluencia para dejar la ciudad en perfecto estado en las primeras horas del sábado.

El Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y evitar el uso del vehículo privado, especialmente en las zonas afectadas por los cortes de tráfico, para facilitar la movilidad de los participantes y espectadores.

Líneas de Tussam afectadas

Líneas 3, 6, 34, CJ y A6: tendrán desvíos en la zona del Paseo de las Delicias-La Palmera desde las 15:30 horas hasta la finalización del servicio.

Líneas 5, 21, 37 y EA: establecerán sus paradas terminales en el Prado de San Sebastián. La línea 37 lo hará a partir de las 15:00 horas, mientras que las líneas 5, 21 y EA quedarán limitadas desde las 20:30 horas aproximadamente, hasta que termine la carrera.

Líneas radiales con terminal en Plaza del Duque, Ponce de León o Reyes Católicos-San Pablo: además de los desvíos en su recorrido, a partir de las 21:15 horas establecerán terminales provisionales en el exterior de la Ronda Histórica:

Doctor Leal Castaños (línea 13)

(línea 13) Arroyo (líneas 10, 11, 12, 15, 16 y 20)

(líneas 10, 11, 12, 15, 16 y 20) Amador de los Ríos (líneas 24 y 27)

(líneas 24 y 27) José Laguillo (línea 32)

(línea 32) Plaza de Cuba (líneas 40 y 41)

(líneas 40 y 41) Puerta Triana (línea 43).

Líneas 14, C3 y C4: suspenderán el servicio desde las 21:15 horas hasta el final del evento.

Línea T1 (Metrocentro): realizará un recorrido limitado entre Prado de San Sebastián y Luis de Morales desde las 21:25 horas aproximadamente hasta el final de la carrera.

Líneas transversales 1, 2, 3, 5, 6 y circulares C1 y C2: sufrirán diversos desvíos de recorrido desde las 21:15 horas y hasta la conclusión del evento.

Recorrido

El recorrido, de 8,5 kilómetros, arrancará por el Paseo de las Delicias en dirección norte hasta el Paseo de Colón, permitiendo a los participantes correr junto a emblemas de la ciudad como la Torre del Oro, la Real Maestranza o el Puente de Triana. Desde allí, los atletas bordearán el Casco Antiguo por Arjona y Torneo, hasta alcanzar la Glorieta Duquesa Cayetana de Alba y continuar por Resolana.

Recorrido Carrera Nocturna del Guadalquivir 2025 / Departamento de Infografía

La prueba seguirá frente al Parlamento de Andalucía, para enfilar de nuevo hacia el sur a través de Muñoz León, Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora y Recaredo. Posteriormente, los corredores avanzarán por la Avenida de Menéndez Pelayo, la Plaza Juan de Austria y la Glorieta de San Diego, en un tramo que discurre junto al Real Alcázar y los Jardines del Prado de San Sebastián.

El tramo final llevará a los participantes por la Avenida de María Luisa, regresando a la Glorieta de los Marineros y al Paseo de las Delicias antes de cruzar la meta en la Glorieta de Buenos Aires, donde se entregará el avituallamiento líquido. Además, habrá un punto intermedio de hidratación aproximadamente a mitad del recorrido para garantizar el bienestar de los corredores.