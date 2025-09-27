De física a neurociencia, las carreras que han comenzado los alumnos con las notas más altas de la Selectividad en Sevilla: "Hasta ahora no he visto ni un cerebro"

Un nuevo curso académico ha arrancado ya para miles de universitarios sevillanos. Entre los nuevos alumnos, se encuentran los estudiantes que sacaron las notas más altas de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) durante la última convocatoria ordinaria el pasado mes de junio. Un modelo de Selectividad reformulado tras la entrada en vigor de la Lomloe, que ponía el desarrollo competencial en el centro de la ecuación.

Fernando del Toro, Cayetano Barrera, Kel Gónzalez y Antonio García-Cervigón obtuvieron una calificación final por encima del 13,8 de 14 en los exámenes celebrados en la Universidad de Sevilla y San Pablo de Olavide. Hace unos meses, desde este diario les preguntábamos por sus aspiraciones; ahora, descubrimos cómo les ha ido en sus primeros días de clase.

Fernando del Toro: Doble grado de Física y Matemáticas en la US

De todos ellos, Fernando del Toro, del IES Carlos Haya de Sevilla, alcanzó lo más alto del ránking entre los 13.000 aspirantes a Selectividad de este año en la provincia, con un 13,954 en la calificación final. Aunque en junio confesaba no tenerlo claro, el joven se ha decantado finalmente por estudiar el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Sevilla.

Fernando Del Toro Del Toro, alumno con la mejor nota en Selectividad en Sevilla. / M. G.

"Me gustan las clases aquí y la mayoría de los profesores, también", afirma en conversación con Diario de Sevilla Fernando, que en estas tres semanas ya ha asistido a sus primeras prácticas de laboratorio. Del Toro ha visto recompensado su esfuerzo tras meses de estudio, si bien "a pesar de ser la nota más alta de Sevilla, de momento no tengo ningún tipo de beca" —asegura—.

El joven sevillano no ha tenido que enfrentarse a la odisea de buscar piso y asegura que acude cada mañana a clase "en metro". Por otro lado, Del Toro ha cumplido con la mayoría de los propósitos que tenía antes del verano. "He aprobado el teórico del carné y he empezado a tocar la guitarra, aunque he dejado el gimnasio porque no tengo tiempo", explica el joven, que también ha comenzado a dar clases particulares.

Cayetano Barrera: Ingeniería Informática en la US

Cayetano Barrera logró un 13,925 en las pruebas de acceso a la universidad. El paradeño entonces tenía claro su objetivo: estudiar Ingeniería Informática en la Universidad de Sevilla. Tras sus primeros días en la Escuela Técnica Superior, el joven asegura estar "muy contento con los profesores, los compañeros y las asignaturas" en el inicio de este nueva etapa académica.

"He tenido mis primeras clases de programación, aunque en primero damos materias más generales como física o matemáticas", señala el joven, que asegura llevarlo "todo al día".

Cayetano Barrera Lozano, en la foto de la orla de Bachillerato. / M. G.

Para Cayetano, era importante quedarse en Sevilla, aunque se ha visto obligado a alquilar un piso de estudiantes en la capital. "Por la letra del DNI sabía que me iban a tocar clases en horario de tarde y no tenía alternativa para ir y volver desde Parada", explica Barrera, que se ha asentado en el barrio de Los Bermejales.

El joven universitario se ha dedicado en verano "a descansar sobre todo" y, entre sus cuentas pendientes, está el carné de conducir: "No me he presentado todavía al teórico".

Kel González: Neurociencia en la UC3M

Kel González, con la segunda mejor nota de la provincia (13,950), ha conseguido matricularse en el innovador Grado en Neurociencia de la Universidad Carlos III de Madrid. "Estoy impresionada por la planificación, pero hasta ahora no he visto ni un cerebro. Estamos con matemáticas, química, biología...", cuenta.

Kel González Romero, la nota más alta de la Selectividad de la UPO. / M. G.

La joven confiesa que "es difícil seguir el ritmo" por la extensión del temario, pero confía poco a poco en adaptarse a los nuevos ritmos de estudio y a su vida en la capital. "Desde antes de Selectividad ya tenía un apartamento en una residencia", añade González.

Además, Kel es otra de las que ha dedicado el verano a "desenterse del mundo académico", después de un segundo curso de Bachillerato intenso. "Es cierto que empecé a retomar el inglés, porque lo necesitaba para la carrera, aunque al final no ha sido para tanto", concluye. A este propósito la ha ayudado también un viaje reciente a Londres con sus amigos. "Mucha fiesta y conocer gente increíble" han completado su agenda de los últimos meses.

Antonio García-Cervigón: Física en Alemania

Más lejos está el horizonte de Antonio García-Cervigón, con un 13,889 en Selectividad, quien acaba de asentarse en Múnich para cursar el equivalente al Grado de Física en la Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). Este exalumno del Colegio Alemán de Sevilla, realiza estas semanas un curso de iniciación, antes del arranque oficial de las clases el próximo 13 de octubre.

Antonio García-Cervigón Moreno, la segunda nota más alta de Selectividad en la UPO. / M. G.

El joven ha aprovechado el verano para pasar el máximo tiempo con su familia, que no volverá a ver hasta las vacaciones de Navidad, "no tantos días" como en España. Además, Antonio se ha enfrentado a la burocracia antes de matricularse: "Es difícil imaginar la cantidad de papeles que hay que hacer: la universidad, el seguro médico, el empadronamiento, la inscripción consular...", enumera.

Pero sin duda, Antonio cree que lo más difícil ha sido buscar alojamiento. "Hay poca oferta y mucha demanda de estudiantes que no son de la ciudad. La gente se aprovecha de eso para hacer estafas", explica el joven, que finalmente ha tenido varias opciones para elegir.