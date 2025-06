Las notas más altas de la Selectividad en Sevilla: "Es la primera vez en mi vida que me siento tan orgullosa"

No muchos sevillanos pueden decir que son los primeros de su provincia en algo. Fernando del Toro, Cayetano Barrera Lozano, Kel González Romero y Antonio García-Cervigón Moreno, sí. Se han convertido, por este orden, en los alumnos con las dos mejores notas de la Selectividad en la Universidad de Sevilla y Pablo de Olavide, respectivamente.

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que este año estrenaba modelo, más competencial y menos memorístico, con un papel clave de las faltas de ortografía y la desaparición de las tradicionales opciones A y B, ha obtenido un porcentaje de aprobados en la UPO del 94%, que suponen un 2,5% menos que el año pasado. Más llamativo ha sido el bajón aprobados en la Universidad de Sevilla donde apenas se ha superado el 92% frente al 99,49% del 2024.

"No me parecieron exámenes increíblemente complicados"

Fernando Del Toro Del Toro, alumno con la mejor nota en Selectividad en Sevilla. / M. G.

Entre todos, el joven de 18 años, Fernando del Toro Del Toro, del IES Carlos Haya, es el gran protagonista académico de Sevilla en esta nueva edición de la Selectividad. Presentado por la Universidad de Sevilla, Fernando ha logrado un impresionante 13,954 en la calificación final, que lo sitúa en lo más alto del ranking entre los cerca de 13.000 estudiantes que este año se han enfrentado al nuevo modelo de la Prueba de Acceso a la Universidad en la provincia.

La clave de su éxito, según firma espontáneo el propio Fernando, ha sido "leer bien los enunciados de los exámenes". En lo que al camino hasta llegar ahí se refiere, el joven explica que tiene detrás "meses de estudio". "Para Historia, he estado preparándome desde después de Navidad. Y luego, las otras asignaturas desde hace unos dos meses empecé a repasar", indica. Sobre los últimos días previos a los exámenes, Fernando reconoce que intensificó su esfuerzo. "La última semana fue a tope, alternando lengua, historia, física y lo que tuviese", añade.

Cuenta que salió de los exámenes con buenas sensaciones, por lo que confiesa que el resultado final le ha sorprendido. "Yo estaba tranquilo. Tenía claro que hice todo lo que pude", afirma antes de bromear que "lo que realmente esperaba era un 14". "No es una vacilada, pero los exámenes tampoco me parecieron increíblemente complicados", remarca y afirma que, en su caso, ha sido la media de Bachillerato la que le ha bajado la nota. "Sobre todo por Lengua", confiesa.

Con la mirada puesta en el futuro, a Fernando le invaden las dudas. La alta clasificación no le ha ayudado a decidirse. "Me he planteado estudiar el doble grado de Física y Matemáticas, aunque no lo tengo claro. No sólo soy yo, la mitad de mis amigos tampoco, y, sobre todo, ahora que puedo optar a tantas titulaciones", afirma. Nada más lejos de la realidad, y a modo anecdótico, el joven confiesa que "de pequeño soñaba con estar en la RAE". "Pero me gustaban los números", se resigna.

Tras este éxito académico, y mientras decide su futuro profesional, los planes más inmediatos de Fernando son "pasar tiempo con los amigos", sacarse el carné de conducir, aprender a tocar la guitarra e ir al gimnasio. "Con esto de tanto estudiar parezco un palillo", bromea.

"No esperaba llegar tan alto"

Cayetano Barrera Lozano, en la foto de la orla de Bachillerato. / M. G.

No muy lejos están los planes de Cayetano Barrera Lozano, segunda mejor nota de la PAU en la Universidad de Sevilla. Estudiante del IES Campiña, en Arahal, el paradeño ha logrado un 13,925. Pasado el trámite académico, el joven sólo piensa en "vacaciones" y "tiempo de relax", entre los que sacara tiempo para sacarse, igualmente, el carné de conducir.

El 13,925 obtenido le permitirá cumplir su objetivo: estudiar Ingeniería Informática en la Universidad de Sevilla. "Que me quedaba aquí en Sevilla lo he tenido claro desde siempre", afirma contundente. Sobre la Selectividad, aunque reconoce que salió de los exámenes “muy contento” y "convencido", dice que "no esperaba llegar tan alto".

Confiesa que durante la preparación de la prueba le sobró incluso tiempo, que empleó en "descansar la mente". "He estado dos semanas preparándomelo a tope, pero antes de meterme de lleno me hice un calendario y me puse todas las fechas y me organice todas las horas para que no se me quedara nada atrás ni fuera de tiempo", explica. Esa organización consiguió cumplir sus expectativas. "Ha salido todo muy bien. Seguí ese calendario bastante bien y, de hecho, acabé antes de lo previsto y he podido disfrutar de más ratos de descanso", añade.

"La claves está en ser constante y perseverante"

Kel González Romero, la nota más alta de la Selectividad de la UPO. / M. G.

También la joven del IES Camas-Antonio Brisquet, Kel González Romero ha hecho historia. Aunque su 13,950 luce en lo más alto del ránking de los más de 1.600 alumnos presentados en la Universidad de Sevilla, siendo, además, la segunda nota más alta de la provincia de Sevilla, no ha sido una sorpresa total para ella, teniendo en cuenta que la media obtenida durante estos dos anteriores cursos ha sido de 10. Bajo la filosofía de que lo importante es el camino, para Kel la clave ha sido "ser constante y perseverante" pasara lo que pasara a su alrededor.

"He pasado por muchos momentos en los que he estado muy inestable mentalmente, pero, como tenía una meta clara, que es poder estudiar Neurociencias, es lo que me ha motivado a seguir hacia adelante porque no podía perder todo el esfuerzo que ya había hecho. He trabajado con la mentalidad de seguir siempre, independientemente de las circunstancias", afirma rotunda.

Desde una emoción y alegría contenida, pero muy orgullosa de su resultado, Kel destaca que esa motivación la llevó siempre a trabajar "con el objetivo de alcanzar el 14". "Mi objetivo era sacar un 14, sí o sí. Aunque haya sacado un 13,95, para mí he sacado un 14 por todo el esfuerzo que llevo detrás. Estoy muy orgullosa. Es la primera vez en mi vida en la que estoy tan orgullosa de mí misma", apostilla.

Sobre su preparación para la Selectividad, la joven reconoce que el camino ha sido largo. "Básicamente desde 4º de ESO tomé conciencia porque soy muy perfeccionista y quería basar mi validez personal en la nota media del curso. Ya en Bachillerato acentué esa mentalidad y lo conseguí sacar muy bien. De cara a la Selectividad, prácticamente desde Semana Santa estuve estudiando todos los días, desde por la mañana hasta muy tarde y así llegué a los exámenes con los contenidos súper asentados", explica. Esta estrategia le permitió llegar a las pruebas con confianza y serenidad. "Ya luego simplemente fue hacer unos exámenes más", aspostilla. Confiesa que la IA ha sido otra herramienta clave. "Me ha ayudado para hacer simulacros y, sobre todo, con los idiomas", añade.

Hoy, con el primer paso de su futuro cumplido, la joven lo tiene todo atado. "Haré Neurociencias en la Universidad Carlos III de Madrid", afirma rotunda. De su explicación se deduce que siempre lo ha tenido claro. Siempre me ha atraído mucho la divulgación científica y fue leyendo un libro de Biología cuando me enteré de que existía la Neurociencia . Lo tuve claro. Estaba dispuesta a irme a estudiar en Harvard, porque esa carrera no existía aún en España, pero justamente cuando estaba en primero de Bachillerato, salió en Madrid, y ya no hubo lugar a dudas", sentencia.

"Ha sido crucial el ambiente entre compañeros y el apoyo familiar"

Antonio García-Cervigón Moreno, la segunda nota más alta de Selectividad en la UPO. / Caja Rural del Sur

A sólo 0,061 puntos, Antonio García-Cervigón Moreno tampoco tendrá problemas con su 13,889 para viajar a Alemania a estudiar Física en Múnich. Con las aspiraciones muy altas, el joven, que ha estudiado Bachillerato en el colegio Alemán, en Sevilla capital, y se ha convertido en la segunda nota más alta en la UPO achaca el éxito al "ambiente" entre sus compañeros y "apoyo" de su familia. Reconoce el esfuerzo, "aunque al mirar atrás ahora parezca que no ha sido tan difícil", y recuerda la "desconcentración" de los últimos días, sabedor de que "lo que no haces en todo un año, ya no se va a arreglar en los 10 días antes".

Sobre su futuro, junto al plan A de formarse en Alemania, que se ha gestado en los dos años de Bachillerato, según Antonio, "gacias al apoyo de los profesores", el joven tiene un plan B: "si hubiera algún imprevisto, estudiaría el Doble Grado en Física y Matemáticas en la Universidad de Sevilla". Pero esta opción está lejos. Superados los exámenes, el joven confiesa que su primer objetivo al inicio de las vacaciones será buscar alojamiento en el país germano.