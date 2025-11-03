El carril Bus-VAO de Sevilla a Salteras retrasa su apertura a la primavera de 2026 por cambios en su trazado

Las obras del carril Bus VAO de Sevilla-Camas-Salteras se encuentran al 65% de ejecución por un retraso que ha demorado los trabajos, lo que supone que esta plataforma reservada para transporte público y vehículos con dos o más ocupantes no estará lista hasta la primavera de 2026 "si todo va bien". Así lo ha indicado este lunes la consejera de Fomento, Rocío Díaz, con la cautela de "si todo va bien" durante una visita a las obras en el municipio de Camas, acompañada por las autoridades del municipio camero, con el alcalde Víctor Manuel Ávila a la cabeza. Este carril se adjudicó para 15 meses de obras a finales de 2024.

"Este proyecto está a un 65% de ejecución, con lo cual si todo va bien para la primavera del año 2026, insisto, si todo va bien, como debe ir, podremos tenerlo finalizado. Es una muy buena noticia para mejorar la movilidad y para los vecinos del Aljarafe", ha declarado Rocío Díaz.

El principal cambio de trazado ha sido mover el carril al lateral de la calzada, en lugar de que discurra por la zona central. El alcalde de Camas explica las razones y las dificultadas que han surgido. "Hay que reconocer que hemos tenido muchos contratiempos y muchas dificultades, pero al final ha primado el consenso entre ambas partes y se está viendo cómo poco a poco se va desarrollando este proyecto tan importante para los vecinos que viven en el Ajarfe Norte. Sobre todo eran peticiones vecinales para evitar que Camas se dividiera en dos partes y que tuviera ese núcleo permeable y es uno de los objetivos que marcamos nosotros como Ayuntamiento y que ha tenido a bien la Junta Andaluza , que ha adaptado el proyecto a a dichas necesidades".

El alcalde agradece al director de Infraestructuras de la Junta, Eduardo Gutiérrez, que haya estado muy encima en este proyecto y al equipo técnico de la Junta de Andalucía que ha atendido muchas de las peticiones de Camas. "Es un proyecto que va a venir bien, tanto a los vecinos de Camas como a los del resto del Aljarafe que hacen uso de esa de ese tramo de carretera".

La construcción de esta plataforma se adjudicó a Eiffage por 16 millones de euros. La consejera Rocío Díaz ha recalcado la inversión de 16 millones de euros con fondos Next Generation, que se ha destinado a esta plataforma reservada para mejorar la movilidad en el Aljarafe y que se espera beneficie a 12.000 usuarios.

"Conectamos Plaza de Armas con Camas, con Castilleja, y por ende con con todo el Aljarafe y eso lo que pretendemos: dar servicio y mejorar la movilidad de unos 12 000 usuarios del transporte al día. Creo que hay que escuchar y hay que tener esa colaboración y esa mano tendida siempre con los ayuntamientos para ver de qué manera podemos sacar adelante los proyectos", ha concluido la consejera.

Trazado de los dos carriles Bus-VAO en obras en el Aljarafe. / Departamento De Infografía

Respecto al carril Bus VAO en obras en el Aljarafe central (PISA de Mairena a San Juan y autovía de Coria), la consejera ha explicado que esta plataforma está casi finalizada, con un nivel de ejecución de un 90%. No se ha dado fecha para su puesta en marcha porque dependerá de las negociaciones de Fomento de la Junta con la Dirección General de Tráfico.

Prioridad semafórica

El ahorro de minutos que suponen estos carriles para los ususarios de transporte público y vehículos de alta ocupación no se conoce aún hasta que se fije con la DGT qué tramos puede haber con prioridad semafórica. "Es una plataforma que se operará en un futuro con una señalización variable que la llevamos a cabo con la Dirección General de Tráfico. Ahora mismo estamos trabajando codo a codo con la Dirección General de Tráfico para ver cómo se va a implementar, cuáles van a ser las primeras fases, cómo se va a operar. Entonces, dependiendo de cuál sean esas premisas que nos fije la Dirección General de Tráfico, reduciremos más o menos tiempo en función de la prioridad semafórica que nos permitan dar a a los autobuses", ha declarado el director de Infraestructuras de la Junta, Eduardo Gutiérrez.