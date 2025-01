La carta del Rey Baltasar: "Voy a mirarte a los ojos, Sevilla"

Sevilla/Todo son nervios cuando se acerca el momento de llegar al Rectorado.

Todo está listo para que Sus Majestades los Reyes Magos repartan ilusión por Sevilla y se inunden casas, calles y bolsas con caramelos.

Por primera vez en la historia de la ciudad, la Cabalgata de Reyes de Sevilla se adelanta un día, pero todo se hará con la misma magia que caracteriza una tarde única en el año.

El Rey Baltasar, junto a todo su séquito de beduinos y pajes, tiene todo preparado para las 16:00 de la tarde; y antes de uno de los momentos más emocionantes del día, ha querido animar a todos los sevillanos a salir a calle para disfrutar del día más bonito del año.

El Rey Baltasar de Sevilla 2025 se prepara para "la mejor cabalgata del mundo" / Rafael del Barrio

Encarnado este año por el periodista y empresario Federico Quintero, Baltasar ha publicado una carta en sus redes sociales dedicada a todos los sevillanos.

"Voy a mirarte a los ojos, Sevilla",

Te quiero ver en los ojos de los niños y también de los mayores que hoy me vais a pedir ilusión, salud, esperanza y felicidad.

Voy a miraros a los ojos, sevillanos, queridos paisanos, para inyectaros la pasión con la que voy a vivir este encargo que me ha dado mi amada ciudad.

Miraré cada una de vuestras reacciones, me emocionaré con vuestras peticiones mágicas y os transmitiré que los sueños se pueden alcanzar.

Me siento la persona más afortunada del mundo y os haré llegar ese agradecimiento en forma de alegría y diversión.

Sé que hoy me voy a encontrar con la mejor versión de Sevilla… y eso es inabordable.

Llevo toda la vida siendo uno de vosotros y buscando la mirada cómplice del Rey Baltasar. Hoy os la quiero entregar. Cada mirada, cada gesto, cada expresión, cada grito, cada petición quiero absorberla y que me hagáis el Rey Mago más persona que haya subido a su carroza, cercano y sintiéndome parte vuestra.

Te voy a mirar a los ojitos, Sevilla. Y voy a decirte durante siete horas y por tus inigualables calles que jamás podré devolverte lo que ya me has dado y lo que hoy me vas a entregar para siempre.

Vas a conseguir, bonita mía, que uno de los tuyos ya no tenga vida para agradecerte que le hayas hecho una persona completa y feliz.

Sal a la calle, sevillano. Grítale al Rey Baltasar y pídele que te llegue su ilusión.

El niño de la Macarena se pinta de negro y se sube hoy al trono más mágico para sentirse orgulloso de haber nacido en la mejor tierra del mundo y gritarlo desde las nubes.

Gracias por hacer que nunca pierda la ilusión, por no dejar de soñar y porque los míos, los que hoy me acompañan en la aventura más apasionante de mi vida, lo vivan de la misma manera que yo.

Papá, hoy estaré un poquito más cerca de ti e intentaré tocarte con mis dedos.

Gracias por hacerme tan sevillano y recuerda que hoy Sevilla te estará mirando a ti, porque tú estás en mí. Siempre estás en mí.

Sevilla, hoy te voy a mirar a los ojos para decirte que Baltasar te ama.

Me voy a dejar el alma para que vuestros sueños dejen de serlo y podáis saborearlos. Nunca dejéis de soñar, os lo dice un soñador eterno.

Sevilla, mirémonos… de lo demás se encarga tu Rey".