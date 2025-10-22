La Cartuja Pickman anuncia que entregará las vajillas pagadas o devolverá el dinero

La Cartuja Pickman, dueña de la sociedad Ultralta, vinculada la familia Zapata, ha transmitido tranquilidad a las familias que habían pagado vavillas y no las han recibido una vez paralizada la producción, según ha anunciado a este periódico Francisco Arroyo, socio de RSM y representante de la propiedad. En las próximas horas, la compañía colgará en su web un comunicado comprometiéndose a usar las vajillas que tiene en sus almacenes para entregar los pedidos abonados y, en el caso de que no hubiera producto, se intentará devolver el dinero.

Los clientes han denunciado a través de este diario que han intentando en los últimos meses contactar con la compañía, sin que nadie les diera contestación por teléfono ni e mail. Sin embargo, Ultralta ha reaccionado al conocerse la presentación de las primeras denuncias ante la Policía Nacional y Consumo de la Junta de Andalucía por presunta estafa contra Ultralta, que -según los afectados- habría estado vendido vajillas y cobrándolas cuando había paralizado la producción y sabiendo que no podría cumplir el convenio dee acreedores. Asimismo, las familias afectadas temían que es stock pudiera terminar vendiéndose en un outlet con descuento.

El comunicado de la empresa asegurando a los clientes que tendrán sus vajillas o el dinero pagado, en su caso, coincide con la aprobación por parte del Juzgado Mercantil 3 de Sevilla del auto de liquidación solicitado por la compañía después de que Hacienda embarga sus cuentas por una deuda de casi 800.000 euros y la Seguridad Social amenazara con hacer lo mismo por el pago pendiente de un millón de euros de cotizaciones. Al Fogasa, Ultralta debe además casi medio millón de euros, y a los trabajadores no se les ha abonado la última nómina, que suma unos 45.000 euros. Será ahora el liquidador quien tendrá que decidir qué solución se da a los clientes que habían abonado previamente unas vajillas que no han recibido tras paralizar la fábrica su producción y posteriormente cerrar. Las soluciones pasan por entregar las vajillas en stocks o devolver el dinero, aunque no se descarta la posibilidad de que quien pueda comprar la unidad productiva se haga responsable de este problema.

Declaración institucional

Este miércoles, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una declaración institucional en apoyo de los trabajadores de la fábrica de La Cartuja Pickman. "Los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Sevilla queremos expresar nuestra más profunda preocupación y tristeza ante el anuncio del cierre de La Cartuja Pickman, una fábrica que no sólo emplea a un número importante de trabajadores y trabajadoras en una actividad industrial de prestigio, si no que también forma parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad y de la memoria colectiva de miles de familias trabajadoras", según recoge el comunicado, que recuerda la fa Fábrica está cerrada y las 36 personas trabajadoras de La Cartuja Pickman, se encuentran incursos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde el pasado mes de agosto.

"La Cartuja no es una fábrica cualquiera. Desde que se estableciera en el Monasterio de Santa María de las Cuevas, aprovechando la desamortización de Mendizábal en 1841, sus hornos han dado forma a un producto único, mezcla de un negocio de inspiración inglesa y talento andaluz, que ha arraigado en una tradición que une arte, oficio e identidad. Detrás de cada plato, de cada pieza de loza, hay casi dos siglos de historia obrera, de mujeres y hombres que levantaron con sus manos una de las marcas más reconocidas de Andalucía y de España".

El Pleno del Ayuntamiento recuerda que "el cierre de La Cartuja Pickman supondría la pérdida de 36 empleos directos pero también la amenaza de que desaparezca una parte esencial de la historia y el alma industrial de Sevilla. Supondría la pérdida del alto valor de sus productos, representado por el reconocimiento nacional e internacional de su Marca. Pero también supondría la pérdida de una oportunidad de futuro, de actividad económica y empleo para nuestros y nuestras jóvenes".

Por ello, el Ayuntamiento pide "la implicación de todas las administraciones públicas, del Gobierno de España y, especialmente, de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, pero también del Ayuntamiento de Sevilla y de la Diputación de Sevilla, garantizando la participación de los sindicatos más representativos, en la búsqueda de soluciones estables y de largo plazo que permitan la estabilización, en un primer momento, y el desarrollo y crecimiento de la empresa en un futuro cercano. Estas soluciones deben ir acompañadas, necesariamente, de un plan de inversiones que supongan un redimensionamiento adecuado de la empresa, la modernización de maquinaria e instalaciones, la incorporación de procesos, prácticas y cultura de innovación, así como de un plan estratégico de comercialización interior, pero también internacional, con la búsqueda de nuevos mercados".