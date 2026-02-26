Casa Lonja presenta su nueva carta de temporada reforzando el eje que define su identidad gastronómica: producto de proximidad, técnica precisa y una mirada mediterránea que equilibra tradición y contemporaneidad. Ubicado en una casa sevillana que se despliega en cuatro plantas, el restaurante sigue siendo ese espacio donde el mar y la tierra dialogan con mayor coherencia en la ciudad. De hecho, la renovación de carta no supone una ruptura, sino una evolución natural de su discurso. Casa Lonja exhibe cada día en su vitrina una selección de pescados y mariscos frescos llegados directamente desde la lonja de Isla Cristina, reafirmando su compromiso con el origen y la frescura.

Uno de los platos que mejor representa esta temporada es el huevos rotos con langostinos de Sanlúcar al ajillo y salchichón 5J. La receta parte de un clásico popular, pero se eleva con ingredientes de alta calidad y un equilibrio medido entre intensidad marina y profundidad ibérica. El langostino aporta yodo y frescura, el salchichón añade grasa aromática y los huevos actúan como hilo conductor.

En el apartado de pescados, la nueva carta refuerza la apuesta por piezas nobles y tratamientos respetuosos. La merluza de pintxo en salsa verde con almeja fina se construye desde la tradición, con una salsa ligada que potencia el sabor sin invadirlo. La calidad del pescado —firme, jugoso y de sabor limpio— es el centro del plato, mientras la almeja añade profundidad marina y textura.

Más contemporánea en concepto es la propuesta de lomo de bacalao salvaje noruego a baja temperatura con salsa de piquillo. La técnica de cocción controlada permite conservar intacta la jugosidad y la lasca firme del bacalao, respetando su textura natural. La salsa de piquillo aporta profundidad y un punto ahumado que envuelve el pescado sin enmascararlo. Otra elaboración destacada son las kokotxas de merluza al pil pil, un guiño directo a la cocina clásica del norte. Aquí la técnica es fundamental: la emulsión del pil pil exige precisión y conocimiento del colágeno natural del pescado. El resultado es un plato intenso, meloso y profundamente tradicional, que conecta con el respeto por la cocina de raíz.

Huevos rotos con langostinos de Sanlúcar al ajillo y salchichón 5J.

La temporada también incorpora platos de cuchara y guisos rotativos fuera de carta, como la sopa de tomate, que refleja la importancia de la estacionalidad. Este tipo de propuestas refuerzan la idea de cocina viva, adaptada al mercado diario, donde el producto marca el ritmo de la carta. Casa Lonja no se limita a una oferta estática; introduce variaciones que responden a lo que llega cada jornada.

En el apartado de carnes, la carrillera de ternera con cremoso de céleri representa la línea de cocina de fondo que caracteriza a la casa. La carrillera, trabajada con cocciones largas y controladas, alcanza una textura melosa que se equilibra con la suavidad ligeramente vegetal del céleri.

El capítulo dulce también se actualiza con propuestas como la piña osmotizada en ron Zacapa y Peta Zetas, un postre que combina técnica, frescura y un punto lúdico. La osmosis permite intensificar el sabor de la fruta, mientras el ron aporta profundidad y los Peta Zetas introducen textura y contraste crujiente. Es un cierre ligero, pero con carácter.