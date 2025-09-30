Una cascada de candidaturas calienta las elecciones en la US

Cambio, transparencia, nueva gestión y mucho diálogo. Son las palabras que más se repiten en las cartas de presentación de los primeros aspirantes en registrar sus candidaturas al Rectorado de la Universidad de Sevilla (US). El calendario electoral ha arrancado con promesas generales, a falta de definirlas la próxima semana, cuando a partir del 8 de septiembre comience la campaña de unos comicios que tendrán como principal novedad el sufragio universal ponderado, tras más de 20 años de ausencia en la Hispalense.

Hay confirmadas, hasta ahora, seis candidaturas. Cuatro de ellas proceden del equipo del actual rector, Miguel Ángel Castro. También han sido cuatro las que desde el pasado viernes han ido informando de la presentación de sus candidaturas en el registro geneneral de la US. De ellas, tres han ocupado cargo de relevancia en este mandato.

La primera es la de Carmen Vargas, que ha sido vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización. Una gestión que es su principal aval para una campaña en la que, bajo el lema La Universidad que nos Une, busca abrir una nueva etapa en la institución hispalense, basada en “la solvencia, la cercanía y la transformación”.

Más lemas

También del equipo de Castro procede Ana López, anterior vicerrectora de Servicios Sociales. Con el lema Pensando en ti, apuesta por un proyecto de gobierno que califica de “ilusionante, realista y ejecutable”.

La tercera persona en presentar su candidatura y que también ha formado parte del gobierno de Castro es Ángeles Gallego, responsable hasta hace escasas semanas del Centro de Formación Permanente de la US. Promete un modelo de gestión “más participativo y transparente”.

"Perfil bajo de las elecciones"

Fuera del círculo del actual rector, la cuarta candidatura registrada es la de José Luis Gutiérrez, decano de la Facultad de Odontología, quien está dispuesto a propiciar un cambio “para democratizar de arriba a abajo” la institución académica. A él se debe la frase más contudente de la jornada, al alertar del “perfil bajo de estas elecciones, con gran parte de la comunidad universitaria ignorándolas”. Un baño de realidad.

Al margen de ellos, han confirmado su presentación como candidatos a dirigir la Hispalense los catedráticos Pastora Moreno y Felipe Rosa, éste último procedente también del equipo del actual rector. Tienen el día de hoy para registrarlas.