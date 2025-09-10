Se abre el calendario electoral en la US con la novedad del sufragio universal

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha convocado este miércoles las elecciones a rector. Los comicios se celebrarán con el sistema de sufragio universal ponderado, según establece los nuevos estatutos de la Hispalense.

El calendario electoral fija del 26 al 30 de septiembre el plazo para la presentación de candidaturas en el Registro General de la Universidad de Sevilla. El 1 de octubre se publicarán las candidaturas provisionales y tras un plazo de reclamaciones, será el martes 7 de octubre cuando se realice la proclamación definitiva de los aspirantes a dirigir la US.

La campaña electoral se desarrollará del 8 al 29 de octubre y del 9 al 29 de octubre será el período de voto anticipado para la primera votación, que se hará bien en la Secretaría General o en las secretarías de los centros.

Los días de elecciones

El jueves 30 de octubre es el día fijado para la primera votación, en horario de 9:00 a 20:00. Si en esa jornada hay una candidatura que logre el apoyo de más de la mitad de los votos válidamente emitidos, una vez aplicadas las ponderaciones, se proclamará de forma provisional al rector electo.

Si es necesario celebrar una segunda votación entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta, el calendario electoral fija los días 6 y 7 de noviembre tanto para el desarrollo de la campaña electoral como para el voto anticipado. El lunes 10 de noviembre será el día que se celebre la segunda votación, también en el mismo horario, de 9:00 a 20:00. En esa jornada se conocerán los resultados provisionales. En esta segunda vuelta será proclamada la candidatura que obtenga la mayoría simple de votos, con la aplicación de las ponderaciones.

Proclamación definitiva

El viernes 14 de noviembre se procederá a la proclamación definitiva del rector electo y se comunicará el resultado a la Junta de Andalucía.

Por ahora, son seis las candidaturas que aspiran a relevar a Castro al frente de la Hispalense. Cuatro salen de su equipo de gobierno: Carmen Vargas, Ana López, Felipe Rosa y Ángeles Gallego. Fuera de ese ámbito lo hacen José Luis Gutiérrez y Pastora Moreno.