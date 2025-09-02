Estas son las novedades del curso escolar en Sevilla: gratuidad en las guarderías y sufragio universal en la US

Empieza un nuevo curso escolar en Sevilla. Este año un poco más tarde de lo habitual, el 3 de septiembre. Lo hace en la etapa de menor edad, el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) y continuará con los colegios, institutos y universidades. Las principales novedades de este ejercicio las protagonizan la gratuidad en las guarderías a partir de los dos años y el sufragio universal ponderado para elegir rector en la Hispalense, comicios que se celebrarán el próximo otoño. Todo ello en un contexto social marcado por la continua bajada de la natalidad, que deja aulas vacías en los centros educativos, sin olvidar el empuje de las universidades privadas, que siguen ampliando su oferta de títulos, especialmente en el ámbito sanitario, cuyos estudios tanda demanda generan.

Los más pequeños serán los primeros en incorporarse. Lo harán este miércoles en las escuelas infantiles. La principal novedad en esta etapa afecta al bolsillo de las familias, especialmente de las que tienen hijos nacidos en 2023. No tendrán que pagar nada por matricularlos en guarderías de titularidad de la Junta de Andalucía o de convenio. Se trata de una de las medidas más reclamadas por el sector para hacer frente al elevado número de plazas que se quedan libres como consecuencia directa del desplome demográfico. Porcentualmente, el número de vacantes en la provincia se sitúa por encima del 30% de la oferta. Los datos de la escolarización ordinaria de abril confirmaban que tal cifra se mantenía prácticamente inalterable para el nuevo ejercicio, aunque, eso sí, la gratuidad total para niños de dos años había logrado un considerable efecto: ocho de cada diez menores con esa edad se habían matriculado en un centro de la red pública, más de 12.200, que supone el 54% de los puestos adjudicados. Una cantidad que, con la escolarización extraordinaria de junio, seguramente se haya elevado.

La gratuidad en el primer ciclo de Infantil es una medida que llevaba años reclamando el sector ante el perjuicio que causa la bajada de la natalidad. Frente a la opción del Ejecutivo central de aumentar el número de plazas, desde Andalucía se reclamaba que este etapa tuviera coste cero para las familias, de manera que la escolarización aumentara y este tipo de centros dejara de ser económicamente deficitarios para sus titulares. La gratuidad seguirá avanzando los próximos años, por lo que mermára la cifra de aulas vacías en un ciclo clave para la conciliación familiar, el cual se encuentra regulado desde el pasado marzo por un nuevo decreto que incluye, entre otras novedades, que el inicio de curso comenzará cada año el tercer día hábil de septiembre, en lugar de hacerlo el día 1, como hasta ahora ocurría.

Colegios e institutos

Los siguientes en entrar en clase serán los alumnos de los colegios, el miércoles 10 de septiembre, su fecha habitual. El lunes 15 lo harán los de las enseñanzas medias, en los institutos. Las etapas obligatorias están marcadas por el desarrollo de la Lomloe, la reforma educativa que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez y que la pasada primavera se evidenció en las primeras pruebas de Selectividad adaptadas al modelo establecido por dicha ley, que prima la enseñanza por competencias.

La falta de niños por la crisis de natalidad deja también huella en colegios e institutos, lo que lleva a que cada vez sea más habitual agrupar en aulas a alumnos de distintas edades, concepto que décadas atrás se limitaba a pequeñas poblaciones bastante alejadas del área metropolitana. Dicha merma ha obligado a la Consejería de Desarrollo Educativo y FP a tomar medidas drásticas, como el cierre de colegios. Así ha ocurrido en el Distrito San Pablo-Santa Justa de la capital, donde los CEIP San Ignacio de Loyola y San Juan de Ribera se han fusionado en uno ante la carencia de niños, que había llevado a crear un aula mixta de Infantil en el segundo de ellos. Una decisión no exenta de polémica en una demarcación donde hay dos colegios concertados que mantienen intacto el número de líneas, debido a la gran demanda familiar que registran.

En la universidad

En la enseñanza superior, el ejercicio académico trae como novedad en las instituciones públicas (la US y la UPO) el desarrollo del nuevo mapa andaluz de titulaciones universitarias. Así, en la Hispalense, se pondrá en marcha el grado en Inteligencia Artificial (IA), una de las enseñanzas más reclamadas por el tejido productivo; y el doble grado en Económicas + Administración y Dirección de Empresas (ADE). En la Pablo de Olavide, se impartirán por primera vez el grado de Ingeniería Informática, mención en Ciencia de Datos, así como Odontología. También será nuevo el doble título en Diseño Gráfico y Creatividad Digital en el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la UPO.

En cuanto a las universidades privadas, la CEU Fernando III sigue ampliando su oferta con la apertura de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, donde se impartirán Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología. Cada una de estas carreras con una media de entre 50 y 60 plazas. Sólo para la carrera de Medicina se han recibido 500 solicitudes. La Fernando III desembarcará, de igual forma, en el campo de las Stem, con el comienzo de Ingeniería de la Ciberseguridad. En la Loyola, por su parte, debutan en este ámbito Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería Biomédica.

Fuera del apartado académico, el nuevo curso en la Universidad de Sevilla supone el comienzo del calendario electoral que desembocará en los comicios donde se elegirá al nuevo rector o rectora de la institución cinco veces centenaria. Serán unas elecciones regidas por el sufragio universal ponderado (establecido por la ley universitaria de Pedro Sánchez y que recogen los nuevos estatutos de la US), a las que concurren cinco candidatos: dos hombres y tres mujeres. De los aspirantes a suceder a Miguel Ángel Castro, tres proceden del equipo rectoral actual, cuyo último balance económico ha generado importantes discrepancias entre los decanos y directores de centros.