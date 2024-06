El caso peculiar de la Barzola, multados por la dejadez del Ayuntamiento de Sevilla

La Barzola es un barrio que padece los mismos problemas generales de inseguridad, suciedad y abandono que denuncian los residentes de otras zonas del distrito Macarena, pero a su vez es un caso peculiar dentro de la demarcación. La razón es que buena parte del mismo es de titularidad municipal y, por tanto, sufre aún más el abandono por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

El origen del barrio se remonta a 1947. Esta parte antigua cuenta con 389 viviendas, de las que aproximadamente la mitad son de particulares y el resto pertenece al área de Patrimonio del Ayuntamiento hispalense. Entre los inmuebles que son de titularidad pública están los locales comerciales del barrio, que no se están cediendo a personas interesadas en montar negocios y terminan en manos de okupas o simplemente cerrados. "Esto se traduce en que no se reactiva el barrio, que se está muriendo", apunta el presidente de la asociación de vecinos de La Barzola, Pablo Lobo.

Uno de los problemas principales del barrio es la regularización de los pisos. En la Barzola vieja, la de 1947, los bloques son compartidos por el Ayuntamiento y los propietarios, que constituyeron las comunidades y las registraron. En 2011, éstos hicieron la ITE (Inspección Técnica de Edificios) obligatoria, pero el Consistorio no se pronunció, por lo que no pudieran pasar dicha revisión. "Hay divisiones horizontales y el Ayuntamiento es propietario de esa parte, y como tal tiene que pagarla". Pero no lo hizo, no se pasó la ITE ante Urbanismo y a los propietarios les llegó una multa.

"El Ayuntamiento no se hace cargo de los pagos y la regularización del edificio, pero Urbanismo nos manda una multa y nos descuenta la cantidad de las nóminas. No podemos pasar la ITE porque sólo se han hecho obras en la mitad del bloque que es de los propietarios", asegura uno de los residentes afectados.

Luego está la Barzola nueva, que se construyó en 1962 y todos los pisos son de Patrimonio. Esta zona no se ha regularizado y se han dado ventas ilegales de viviendas, alquileres que luego se realquilan a terceros y no a quienes corresponde el uso de los pisos y otras actividades. Eso, a pesar de que los vecinos cuentan con un acta de cesión de las viviendas sin pagar nada. Sesenta y dos años después, creen que ya es hora de que los pisos pasen a ser de su propiedad. "La gente sí quiere regularizarlo, hay problemas de atascos, humedades, en la techumbre... y hay que hacerles un lavado de cara. Han ido a Patrimonio y les han dicho que la vivienda no es suya".

En las calles también se nota la dejadez municipal. Varios de los túneles de la barriada presentan serios desperfectos. Los locales de la plaza están cerrados. "Hay personas que están interesadas en poner un negocio, sería algo bueno para activar el barrio, pero no hay manera". Y el asfaltado de las calles es muy deficiente. La poda de los árboles es otro problema, si bien este es algo generalizado en toda la ciudad.

A todo ello se le suma el problema del local de la asociación de vecinos, que tenía cedido el uso pero hace diez años, en un cambio de junta directiva, se entregaron las llaves al distrito y no se han podido recuperar. Ahora, si quieren hacerlo, tienen que esperar que llegue un empleado municipal que les abra y cierre. "Tenemos un acta notarial por la que se nos cede el uso del local. Pero en el distrito no nos dan las llaves. No podemos hacer uso de los juegos o de la biblioteca, y si queremos organizar algo un sábado no podemos hacerlo, tenemos que esperar que tengan libre un empleado para abrir y cerrar".

Recuerdan los representantes vecinales que en el barrio no hay centro cívico y el más cercano es el de Los Carteros, a bastante distancia. "Hemos comunicado al Ayuntamiento este problema en numerosas ocasiones. He ido a Patrimonio y me ha dicho que tenemos la concesión del local, hemos ido al distrito y nos dicen que no. Hemos pensado entrar a lo bestia y cambiar la cerradura, pero no es lo nuestro. La idea es que podamos desarrollar actividades para las personas del barrio y darle provecho a esto, porque está muy bien habilitado, con los aseos muy limpios y hasta con el cuadro de la barriada. Y hay que recordar que el 80% de los vecinos son jubilados. No tenemos dónde ubicar a la gente mayor", apuntan desde la asociación de vecinos.