La Catedral de Sevilla acogerá una misa por las víctimas del accidente de Adamuz el 28 de enero

La Catedral de Sevilla acogerá el próximo miércoles 28 de enero una misa por el eterno descano de las víctimas del choque de trenes en Adamuz. Así lo ha anunciado el arzobispo José Ángel Saiz Meneses. El oficio religioso, que comenzará a las 20:00, se aplicará también por Fernando Huerta, el maquinista fallecido en el accidente ferroviario de Barcelona.

Sevilla se suma, así, a los actos y cultos que distintas ciudades están celebrando por uno de los sucesos más trágicos que se recuerdan. El número de fallecidos se eleva ya a 45, la mayoría de ellos procedentes de la provincia de Huelva. En la ciudad onubense tendrá lugar el sábado 31 de enero el funeral de Estado, al que asistirán los Reyes de España, el presidente del Gobierno y el de la Junta de Andalucía.

Monseñor Saiz Meneses ha anunciado en su perfil de las redes sociales la misa por las víctimas del choque de trenes y por el maquinista sevillano. "El miércoles 28 de enero, a las 20 horas, se celebrará en la Catedral de Sevilla una misa funeral por el eterno descanso de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, y por el eterno descanso de Fernando Huerta, joven sevillano fallecido en el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona)".

El joven maquinista, que estaba en prácticas, era socio del Sevilla FC y hermano de la Macarena. Por tal motivo, ayer miércoles, al trascender su identidad, doblaron las campanas de la basílica de la Virgen la Esperanza y la corporación emitió un comunicado con la dolorosa vestida de luto.