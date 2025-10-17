La Catedral de Sevilla prepara a su personal para una emergencia

La Catedral de Sevilla ha puesto en marcha un nuevo curso crucial en materia de seguridad y contraincendios dirigido a sus trabajadores en el marco del Programa de Formación Continua que desarrolla el Cabildo Metropolitano.

La iniciativa formativa fue presentada por el deán de la Catedral, Francisco José Ortiz Bernal, con un propósito fundamental: proporcionar al personal del Templo Metropolitano las herramientas y los conocimientos esenciales para afrontar posibles situaciones de emergencia.

El curso ha sido impartido por Manuel Campos, director de seguridad del Cabildo. El contenido del curso es integral, abarcando tanto una formación teórica —donde se han abordado conceptos clave relacionados con la seguridad y la prevención—, como un simulacro interno.

Este simulacro es un elemento clave del programa. Permitirá al personal poner en práctica los conocimientos adquiridos y experimentar un escenario controlado que simule una emergencia real.

Con esta metodología que combina teoría y práctica, el Cabildo Metropolitano busca garantizar una preparación integral para que el personal pueda actuar con rapidez y eficiencia cuando sea necesario.

Nuevas medidas contra el fuego y revisión de los protocolos

Tras el incendio sufrido en la Mezquita- Catedral de Córdoba el pasado verano, en la Catedral de Sevilla se han redoblado las precauciones, conscientes de que el riesgo cero no existe. Además de revisar los protocolos, en los últimos tiempos se han instalado más cámaras térmicas, aprovechando la renovación de las instalaciones internas. También se ha hecho una apuesta por los elementos innífugos. Este será el caso del gran dosel del Altar del Jubileo. Se ha aprovechado la renovación integral del transepto para adquirir un dosel de un material resistente al fuego.