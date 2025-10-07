Ingeniería del siglo XXI para conectar un desagüe almohade de la Catedral de Sevilla a la red de Emasesa

El Cabildo de la Catedral ha recibido la licencia de la Gerencia de Urbanismo y de la Comisión de Patrimonio Histórico para un proyecto que busca evacuar las aguas pluviales que se acumulan en el subsuelo y afectan al monumento patrimonio de la humanidad. La intervención, con un presupuesto de 103.470,69 euros y una duración estimada de cuatro meses, combinará ingeniería moderna con una estricta supervisión arqueológica.

El Cabildo de la Catedral ha puesto en marcha este importante proyecto, que si bien no es tan lucido en lo artístico o patrimonial, sí es vital para la preservación del monumento. Se trata del Proyecto Básico y de Ejecución de Conexión de la Galería Almohade de la Catedral de Sevilla con la Red General de Alcantarillado en la Avenida de la Constitución, una obra de ingeniería diseñada para solucionar los problemas de acumulación de agua en el subsuelo que amenazan la estabilidad de la Iglesia del Sagrario, templo recientemente restaurado.

Imagen el interior de la galería hacia la Avenida de la Constitución, en la que se aprecian derrumbes, a pesar de los cuales el agua sigue fluyendo a través de ellos. / M. G.

El origen del problema se remonta a siglos atrás, como recoge el proyecto. Una antigua galería islámica, que discurre bajo el Patio de los Naranjos, servía para evacuar las aguas freáticas y pluviales. Sin embargo, la cimentación de la Iglesia del Sagrario y los rellenos realizados tras la epidemia de peste de 1649 interrumpieron su flujo natural, provocando embalsamientos de agua. Estos estancamientos alteran el nivel freático y contribuyen a las patologías estructurales que ha sufrido el edificio a lo largo del tiempo.

Una solución técnica para un problema histórico

Imagen del paso de la galería desde la cripta hacia la Avenida de la Constitución, atravesando la cimentación de la Iglesia del Sagrario. / D. S.

El proyecto, redactado por el arquitecto Eduardo Martínez Moya, propone una solución definitiva para gestionar el exceso de agua, especialmente durante episodios de lluvias intensas. La intervención se centrará en los siguientes puntos clave:

Sistema de bombeo: Se instalará un equipo con dos bombas sumergibles en un pozo existente (denominado C-4) que conecta con la galería. Este sistema se activará automáticamente cuando el nivel del agua supere la cota máxima establecida de +5,34 metros, que se considera el umbral a partir del cual el agua corresponde a avenidas pluviales y no al nivel freático habitual.

Red de evacuación: Las bombas elevarán el agua hasta una arqueta en la superficie, en la zona de las gradas de la Avenida de la Constitución. Desde allí, una nueva red de tuberías de PVC de 315 mm de diámetro, enterrada y con una longitud de aproximadamente 23 metros, conducirá el agua por gravedad hasta un pozo de la red municipal de Emasesa, situado en la confluencia de la Avenida de la Constitución con la calle Alemanes.

Imagen de los restos arqueológicos hallados en la esquina noroeste de la Iglesia del Sagrario. / D. S.

Seguimiento del nivel freático: Se ejecutarán dos nuevos sondeos para monitorizar de forma continua el comportamiento del nivel freático en la zona, lo que permitirá ajustar la cota de activación del bombeo si fuera necesario y garantizar la eficiencia del sistema a largo plazo.

Máxima protección arqueológica y patrimonial

La obra se desarrollará en un entorno de máxima sensibilidad histórica. Durante trabajos anteriores ya se localizaron restos arqueológicos de época almohade en la esquina noroeste de la Iglesia del Sagrario, por lo que el trazado de la nueva canalización se ha diseñado cuidadosamente para no afectar a dichos hallazgos.

La iglesia del Sagrario de la Catedral. / Juan Carlos Muñoz

Por este motivo, toda la excavación se realizará con medios manuales y bajo la supervisión constante de un equipo de arqueología. El proyecto ya cuenta con el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, que autorizó la intervención el 31 de enero de 2025 con la condición de que se realice el correspondiente seguimiento arqueológico. Al finalizar los trabajos, se deberá presentar un informe detallado sobre los resultados de la intervención.

Las obras, con un presupuesto de ejecución material de 71.859,64 euros, requerirán el levantado y posterior reposición de pavimentos de piedra, adoquines y peldaños de las gradas, reutilizando la mayor parte del material original. El proyecto, que ha sido informado favorablemente por los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente la pasada semana, representa un paso crucial para garantizar la conservación a largo plazo de uno de los monumentos más importantes de Sevilla.