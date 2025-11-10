Cayetano dice que se despistó al coger el mando para abrir la puerta de su urbanización

Cayetano Rivera Ordóñez sostiene que el accidente se debió a un despiste. El torero se dirigía de regreso a la urbanización en la que vive, que tiene el acceso cerrado con una barrera que se abre con un mando automático. El matador perdió el control de su vehículo cuando estaba buscando el mando para abrir la puerta. No hizo el giro y entró recto en la rotonda, subiéndose a la isleta y chocando contra una palmera, que derribó.

Así lo explicó a este periódico el abogado Joaquín Moeckel, que representa a Cayetano Rivera. El torero también negó que se hubiera marchado del lugar. Se quedó durante un tiempo, fue asistido por los servicios sanitarios y luego se marchó un momento a su casa, que está a 25 metros, porque se encontraba aturdido. En ningún momento huyó ni se dio a la fuga, y así lo acredita con una fotografía en la que se le ve junto al coche.

Sobre la prueba de alcoholemia, Cayetano no niega que la Policía Local le ofreciera hacérsela tras el accidente, pero asegura que se encontraba aturdido y no recuerda si lo hicieron o no. El torero ha acudido este lunes por la mañana a la Jefatura de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra para aclarar los hechos.

El accidente ocurrió a las 20:20 de la tarde del domingo en la glorieta de acceso a la urbanización Real Club de Golf, en Condequinto. Sólo hubo daños materiales, tanto en el vehículo como en el arbolado. Los Bomberos tuvieron que retirar el coche de la glorieta. La Policía Local denunciará a Cayetano por negarse a pasar la prueba de alcoholemia, por lo que puede ser investigado por un delito de desobediencia.