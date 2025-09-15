El 'cazatesoros' de Bormujos que triunfa en redes sociales con sus hallazgos en contenedores: "Esto es un crimen que se lo hubiera llevado el camión de la basura"

Donde unos ven basura, otros ven un tesoro. Esta es la filosofía que sigue desde hace casi diez años Cristian Cabello, un exfontanero de Bormujos que encontró en los mercadillos de segunda mano un nuevo medio de vida. Su filosofía es sencilla: rescatar, limpiar y reparar todos los objetos susceptibles de tener una segunda vida, bajo la mirada cómplice de sus más de 75.000 seguidores en Instagram (@cazatesoros_sevilla).

Cada noche, Cristian arranca su furgoneta y recorre unos 500 contenedores en busca de algún objeto valioso. Cuando aparece, el bormujero comparte el botín con sus seguidores a través de stories. El proceso continúa a la mañana siguiente, cuando clasifica y repara toda esta mercancía para poder encontrarle un comprador cuanto antes: que los objetos provengan de la basura no es un impedimento.

Cuando esto ocurre, Cristian ofrece dos opciones: o ir a buscarlo a su domicilio o solicitar un envío. Lo que no se vende, se mostrará en el puesto que monta cada domingo en el mercadillo de segunda mano de Jerez.

De Apple a Dupont: los hallazgos 'cinco estrellas'

Entre los tesoros que este bormujero ha rescatado se encuentra, por ejemplo, un Mac Book Air en bastante buen estado. Se trata de uno de estos objetos que Cabello ha quedado en llamar de cinco estrellas. "Estaba en esta caja de la que he sacado un poco de cable y de hierro y le he pegado un pellizco a esta bolsa y ha salido el premio gordo". Fue buscando cobre y acabó encontrando oro, nunca mejor dicho.

Esta no es el único objeto premium con el que Cristian se ha topado donde menos se esperaba. Hace unas semanas, en lo que a priori era una caja llena de enchufes y ladrones, acabó rescatando un alfiler de corbata Dupont bañado en oro y un bolígrafo Montblanc valorado en más de 400 euros. Todo ello en la misma caja. "Un 2x1 muy potente", compartía en un vídeo.

Playmobil, merchandising de la Expo y hasta urnas funerarias

A parte de la ropa, los juguetes son algunos de los objetos más comunes que se pueden encontrar en la basura. Es más, son habituales los "lotes" compuestos por varios artículos de marcas como Lego, Pokemon o Playmobil, muy cotizadas por los coleccionistas. "Esto es un crimen que se lo hubiera llevado el camión de la basura", afirma.

Cristian, como si de un arqueólogo se tratase, ha rescatado auténticas joyas vintage, desde merchandising de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 hasta una colección de décimos de Lotería Nacional.

Aunque cueste creer, a los contenedores también llegan todo tipo de electrodomésticos, sin apenas uso y muchas veces dentro de su caja original. Desde un proyector de vídeo hasta aparatos de gimnasia pasiva. "¿Esto que le ha tocado todo en la tómbola?", bromea Cristian.

Entretanto, la nota macabra la pone una bolsa con decenas de urnas funerarias. "Directo al top 1 de cosas más raras que he encontrado nunca", asegura Cabello.