El Cercanías C3 y el servicio de tren entre Sevilla y Extremadura se cortan un mes por obras en la línea Zafra-Los Rosales

La línea de Cercanías C-3 Santa Justa-Cazalla y los trenes de Media Distancia que conectan Sevilla con Extremadura se cortan del 19 de septiembre al 20 de octubre por obras de mejora que Adif realizará en la línea en el tramo Zafra-Los Rosales, enmarcadas en la renovación integral de la línea Mérida-Los Rosales. Se trata de trabajos en las instalaciones de señalización, energía y comunicaciones de esta línea.

Renfe ha previsto transporte alternativo en autobús para los viajeros afectados. Con este objetivo se ha establecido la circulación de 256 autobuses entre Sevilla y Zafra por obras de mejora en la línea.

Adif realizará trabajos en las instalaciones de señalización, energía y comunicaciones en el tramo Zafra-Los Rosales, enmarcados en la renovación integral de la línea Mérida-Los Rosales. Estas obras incluyen, además, trabajos previos para la sustitución de enclavamientos y la posterior supresión del bloqueo telefónico y la renovación integral de vía.

256 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros

Renfe establece la circulación de 256 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros entre Sevilla y Zafra por obras de mejora en esta línea, del 19 de septiembre al 20 de octubre.

En el periodo indicado se organizará un plan alternativo de transporte para los servicios de Media Distancia que conectan la capital andaluza y la región extremeña. Se establecerán autobuses directos entre Zafra y Sevilla, así como autobuses que realizarán la ruta por las estaciones intermedias. Los fines de semana del 20 al 21 y del 27 al 28 de septiembre, así como del 11 al 12 de octubre, el plan alternativo de transporte se realizará entre Sevilla y Mérida.

Desde el viernes 19 de septiembre al 20 de octubre, Renfe también ha programado un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros en el tramo Cazalla-Pedroso-Villanueva del Río-Minas-Alcolea del Río-Tocina-Los Rosales de la línea C-3 Sevilla Santa Justa-Cazalla.

El inicio de las obras se ha coordinado con la reapertura de la línea Huelva-Zafra para garantizar el paso de los trenes de mercancías entre Andalucía y Extremadura.

Renfe reforzará la información a los viajeros sobre esta situación temporal mediante avisos en los diferentes canales de venta y atención al público, cartelería y megafonía en estaciones.