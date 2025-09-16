Un nuevo robo de cable provoca retrasos en los trenes entre Córdoba y Sevilla

Un robo de cable ha generado una avería en los sistemas de comunicación de los trenes que circulan entre Córdoba y Guadajoz, según ha confirmado Adif a través de su perfil en X (antes Twitter).

Los trenes de alta velocidad de larga y media distancia sufrieron retrasos medios de unos 10 minutos, lo que afecta tanto a los servicios con destino Sevilla como a otros trayectos que utilizan esta línea.

Una vez repuestos los cables, se recuperó la comunicación con los trenes, se restablecieron los servicios y la circulación ha ido poco a poco recuperando la normalidad.

Este nuevo incidente se suma a otro ocurrido el 5 de mayo, cuando la sustracción de 150 metros de cable de cobre en cuatro puntos de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla provocó importantes incidencias. Aquella jornada, resultaron afectados 30 trenes que enlazaban Andalucía con la capital, en los municipios de Los Yébenes y Mazaneque, en la provincia de Toledo.

Adif detalló entonces que el robo impactó directamente en el sistema de señalización, lo que obligó a detener la circulación y generó demoras de gran alcance. El Ministerio de Transportes calificó aquellos hechos como un “grave sabotaje”, en pleno retorno tras el puente de mayo.

Miles de pasajeros afectados en mayo

La magnitud de las incidencias del pasado 5 de mayo quedó reflejada en las cifras: 10.700 viajeros quedaron atrapados en trenes detenidos en la vía o llegaron con demoras considerables a su destino.

Además, a las 21:40 horas de ese día se produjo una segunda avería, tras quedarse sin tensión una catenaria entre Yeles y La Sagra, lo que interrumpió la circulación por ambas vías. El servicio no quedó restablecido hasta las 9:48 horas de la mañana siguiente, cuando los trenes retomaron la marcha hacia Andalucía.