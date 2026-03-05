Charlas en colegios y centros de mayores para frenar el virus del Nilo en los municipios de Sevilla en riesgo alto

La Junta ha reforzado las actuaciones en los colegios para la prevención del virus del Nilo Occidental

Las aulas y los centros de mayores de la provincia de Sevilla se convertirán este año en uno de los principales frentes de prevención contra el virus del Nilo Occidental. Profesionales sanitarios impartirán charlas y actividades informativas dirigidas a estudiantes, mayores y profesionales sanitarios para explicar cómo evitar las picaduras de mosquito y reducir el riesgo de contagio.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo ha creado para ello equipos locales multidisciplinares formados por profesionales de enfermería, farmacia, veterinaria y medicina que desarrollarán estas actividades formativas en centros educativos, centros de mayores, centros sanitarios y también a través de medios de comunicación locales.

Estas actuaciones se enmarcan en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental aprobado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en marzo de 2026, que establece tres niveles de riesgo -alto, medio y bajo- para los municipios andaluces.

En la provincia de Sevilla, el programa sitúa actualmente a 44 municipios en nivel de riesgo alto, 60 en riesgo medio y dos en riesgo bajo. La clasificación se realiza teniendo en cuenta factores medioambientales y territoriales, pero especialmente la detección del virus en los últimos tres años en mosquitos, aves, équidos o casos humanos.

Los datos reflejan un ligero aumento de localidades en el nivel de mayor riesgo respecto al año pasado. En 2025 había 42 municipios en nivel alto y en 2026 ascienden a 44, mientras que los municipios en riesgo medio pasan de 62 a 60 y se mantienen dos en nivel bajo.

Entre los cambios registrados, Burguillos, Castilblanco de los Arroyos y Benacazón han pasado a nivel alto tras detectarse circulación del virus durante 2025. Por el contrario, Cantillana ha descendido de riesgo alto a medio.

Planes municipales de control

El programa establece que los municipios con riesgo alto o medio deben contar con un Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores, mientras que los de riesgo bajo deberán elaborar un Plan de Control de Mosquitos. Estos documentos deben ser diseñados e implementados por los propios ayuntamientos e incluir el diagnóstico de la situación, el calendario de actuaciones anuales y las medidas previstas para el control del mosquito.

Los planes son evaluados por inspectores de Salud Pública y, en el caso de los municipios con mayor nivel de riesgo, deben ser aprobados mediante resolución de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.

La administración autonómica también realiza labores de seguimiento y asesoramiento a los ayuntamientos, además de inspecciones sobre las actuaciones desarrolladas por las empresas encargadas de los tratamientos contra los mosquitos.

Junto a las actuaciones preventivas, el dispositivo contempla la vigilancia epidemiológica de los posibles casos humanos, con la declaración obligatoria de la enfermedad y el seguimiento clínico y analítico de las personas afectadas.