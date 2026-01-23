La chirigota de Alvarado y Vergara se queda a medias en su regreso al Falla

La chirigota de José Antonio y Juan Carlos Vergara no acabó de convencer en su regreso al Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) en la undécima sesión de preliminares con La comunidad autónoma, una propuesta que se quedó en simpática al no terminar de explotar en el apartado humorístico a la altura de un grupo de la solera y la trayectoria de la chirigota de Sevilla, nada más y nada menos que la primera de la provincia en pisar una Gran Final hace 20 años con Esto es pa verlo.

El tipo, de trabajadores autónomos para reivindicar el papel de estos, no juega a favor de la agrupación, ya que muchos de los golpes no acaban de arrancar porque están encorsetados por un estereotipo algo manido que ya deja poco lugar a la originalidad. Pese a su ange, esto lo acusan sobre todo en las partes fijas. En la presentación cuentan que desde que eran "bien pequeños no han parado de trabajar" y al menos se cogían una "baja al año", pero que desde "que son autónomos" no tienen "ni tiempo ni dinero" y cuando les da "un lumbago tienen que ir a trabajar". De hecho no conocieron a sus hijos "hasta la comunión", en Navidad se comieron "un yogurt" y "las uvas en un chapú", o no siquieran saben si su padre se ha muerto ya. En resumen, una vida que no es que sea mala, si no "mucho peor".

Suben bastante en los pasodobles, su mejor pieza, con una música bonita y en la que se notan las tablas y las voces de un grupo que siempre ha lucido muy bien. El primero de presentación, explicando los motivos de su vuelta. "Cuanto te echado de menos Cadi mío de mi alma. Me faltaba tu veneno y este suave cosquilleo, porque cantarle por febrero es lo que me da la vida". Por ello se han vuelto "a egorilar" para volver con "los sevillanos a los que tú quisiste amar" aunque los "maten las mismas bocas" de siempre. "Invertir en este empresa" es su "locura" y por ello seguirán "año tras año como autónomos pagando todas sus coplas", para que Cádiz los "vuelva a querer" y que "haga lo que quiera" con su chirigota. El segundo reivinida el papel de las amas de casa, que comienzan su rutina "a las seis de la mañana sin tener que fichar", porque su empresa carece de "calendario o días de asuntos propios" y mucho menos de vacaciones. Nunca firmaron ese "contrato fijo" y. "sin estudios fueron madres enfermeras, maestras, costureras, y cocineras" a las que "esta puta sociedad nunca le quiso dar un salario a las amas de casa".

Los cuplés logran mantener el lustre. El primero al caso del enfermero italiano que se hizo pasar por su madre durante tres años para cobrar la pensión, que se descubrió al rascarse "los huevos" cuando firmó para renovar el DNI. Algo mejor por original el segundo a la ropa que se pusieron encima para no sobrepasar el peso de la maleta en un vuelo en el que una azafata lo confunden con Cristina Pedroche por su look en las últimas Campanadas.

Tampoco despegan con un popurrí en el que cuentan su vocación de autónomos desde pequeños, "en parvulario ya tenían alma de empresarios", aunque destacan las cuartetas de la obra en Sevilla que acaba con un bizum con razón "cumpleaños", la de la cesta de Navidad a ritmo de Entre zambobas palillos y panderos, y en la que tiran del Tiene nombres mil de Leonardo Dantes.