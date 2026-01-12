Los ciclistas no podrán circular por el Puente de San Telmo hasta mayo

El viernes arrancaron las obras para instalar los toldos en el Puente de San Telmo. Unas actuaciones que durarán hasta mayo y que no han estado exentas de críticas. La principal, la supresión de una acera y del carril-bici que ha provocado que la asociación A Contramano presente una denuncia formal ante Urbanismo en la que han reclamado la "habilitación de itinerarios ciclo-peatonales accesibles durante el periodo de duración” de las actuaciones y que estén “debidamente señalizados". Ante la petición el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido claro: "Por ahora no se han encontrado alternativas".

El primer edil ha apostillado que "llevamos años reclamando sombra en los puentes de Sevilla y hemos empezado a instalar una estructura en el de San Telmo para que soporte la sombra y el alumbrado". Ha pedido disculpas a los "muchos usuarios de ese carril bici", pero "de momento no se ha podido encontrar una alternativa". Eso sí, ha apuntado que "se intentará realizar la obra lo más rápido posible".

Actualmente, en el carril-bici se han instalado, de manera provisional, los bloques de hormigón que servirán para instalar las farolas temporales mientras se quitan las actuales. En cuanto a la estructura de los toldos, será fija y estará integrada en los frentes de barandillas sin afectar el carril-bici.

Lo cierto es que este itinerario es utilizado a diario por un elevado número de ciclistas y viandantes. Por este motivo, A Contramano presentó el sábado un escrito en el que, además de pedir un itinerario ciclo-peatonal accesible y debidamente señalizado, sugirió que se habilite –total o parcialmente– uno de los varios carriles destinados al transporte motorizado. El objetivo no es otro que “preservar el tránsito ciclista por el citado Puente”.

Además de la denuncia, la asociación presentó hace unos días un comunicado en el que manifestó su rechazo a la medida, calificándola como “una nueva muestra del absoluto desprecio del Ayuntamiento hacia peatones y ciclistas”.