El Circo del Sol busca 50 trabajadores en Sevilla sin experiencia previa: puestos, requisitos y guía para inscribirte

El Circo del Sol (Cirque du Soleil) prepara su llegada a Sevilla y, por ese motivo, abre una nueva oportunidad laboral. La compañía ha puesto en marcha un proceso de selección para contratar a 50 nuevos trabajadores que formarán parte del dispositivo de atención al cliente durante el espectáculo 'Kurios', previsto en la capital hispalense entre enero y marzo de 2026.

La gestión de esta oferta de trabajo se realiza a través de Adecco, que busca perfiles interesados en empleos temporales, con jornadas parciales y turnos rotativos. Además, las posiciones ofertadas no requieren de experiencia previa ni formación específica, según el anuncio publicado en InfoJobs. De esta forma, se favorece la accesibilidad de aquellas personas que deseen ampliar su trayectoria profesional en un entorno multicultural.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para acceder al puesto?

Aunque no será necesario contar con una cierta experiencia o nivel de estudios, se valorarán cuestiones clave como la capacidad de trabajar en equipo, el buen trato con los clientes y el nivel de inglés. A continuación, vemos los requisitos mínimos que exigen estos puestos de trabajo:

Contar con disponibilidad total, incluso en fines de semana o festivos.

Hablar inglés. También se valorará el conocimiento de otros idiomas.

Poseer la capacidad de aprender software de venta y retener un alto nivel de información compleja.

Sentirse cómodo al trabajar en un entorno ruidoso.

Ser tranquilo, educado, cortes y mostrar motivación para el desempeño profesional.

Tener un aspecto profesional, limpio y una postura correcta.

Estar físicamente capacitado para permanecer de pie durante largas horas, así como también para subir y bajar escaleras asiduamente.

Prestar atención a los detalles.

Trabajar con rapidez y eficacia bajo presión.

Tener una actitud acogedora y amable.

Saber cuándo pedir ayuda a un supervisor.

Funciones, responsabilidades y condiciones

"En esta posición trabajarás en un entorno internacional, con profesionales de diversas culturas que te aportarán una gran experiencia, tanto personal como laboral", explica la organización desde su oferta de empleo. Así, los puestos ofertados se desarrollarán en un espacio donde "cada día es diferente", gracias a la llegada continua de nuevos retos.

La jornada será intensiva, con turnos rotativos y cada trabajador seleccionado podrá disponer de dos días libres a la semana para un adecuado descansos. "Si eres una persona a la que le gusta afrontar nuevos desafíos, te apasiona la atención al cliente y te gusta formar parte de un equipo multidisciplinar, ¡esta es tu oferta!", concluye Adecco.

Trabajar en el Circo del Sol: ¿cómo presentar la candidatura?

Las plazas vacantes se corresponden a personal de atención al público, encargado de la acogida de espectadores y del correcto funcionamiento de los servicios durante el transcurso de cada función. Además, se plantea un ambiente dinámico y colaborativo, en el que se entrará en contacto con espectadores nacionales e internacionales. Finalmente, desde la organización apuestan por la consolidación de un "equipo profesional diverso", en el que cada jornada abra nuevas puertas.

Para presentar su cadidatura, las personas interesadas deberán acceder al anuncio publicado en InfoJobs y hacer clic sobre la opción "Inscribirme en esta oferta", que aparece arriba a la derecha. Si todavía no cuentan con un perfil personal en la plataforma, tendrán que crearlo primero. Solo así podrán subir su currículum y enviarlo para que el equipo de recursos humanos pueda valorar la solicitud.