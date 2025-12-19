Un cirujano general de Sevilla lidera la reputación médica del país

Los hospitales Virgen Macarena y Quirósalud Sagrado Corazón vuelven a situar a Sevilla en el mapa de la excelencia sanitaria estatal gracias al reconocimiento obtenido por el cirujano Salvador Morales Conde, jefe de Cirugía General y del Aparato Digestivo en ambos centros hospitalarios.

El facultativo ha sido distinguido como el profesional con mayor reputación en Medicina Interna del Estado español en el ranking Merco Salud 2025, un estudio independiente elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) y revisado por la auditora KPMG, que analiza el prestigio profesional en el ámbito sanitario.

Este reconocimiento cobra especial importancia porque, habitualmente, los rankings de prestigio médico están dominados por profesionales de grandes hospitales de Madrid y Barcelona, como el Gregorio Marañón, el 12 de Octubre o el Vall d’Hebron. En este contexto, que un cirujano sevillano ocupe los primeros puestos refuerza la relevancia de la sanidad en Sevilla y posiciona al Virgen Macarena y al Quirónsalud Sagrado Corazón como referentes nacionales tanto en el ámbito público como privado, más allá de los tradicionales polos sanitarios del país.

En esta undécima edición del ranking Merco Salud 2025 se han realizado 11 evaluaciones y 60.164 encuestas a profesionales del ámbito sanitario (médicos, enfermeras, asociaciones de pacientes, informadores de la salud, gerentes de hospitales, gestores de enfermería, miembros de la administración pública sanitaria, responsables de farmacia hospitalaria y directivos de empresas farmacéuticas). Junto a estas evaluaciones se ha realizado un análisis en el ámbito digital (Merco Digital), con más de 132.650 menciones y publicaciones analizadas.

Un referente nacional en cirugía

El jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Virgen Macarena, Salvador Morales, se posiciona en el primer puesto entre los profesionales de esta especialidad. Además, ya fue galardonado también como el mejor cirujano de España según la primera edición de los Premios Merco-OdS.

Se caracteriza por su constante búsqueda de la excelencia en el campo de la cirugía. Su dedicación y aprendizaje continuo le han llevado a estar a la vanguardia de las técnicas quirúrgicas más innovadoras, como la cirugía mínimamente invasiva y la aplicación de la inteligencia artificial en los quirófanos.

La trayectoria del doctor Morales Conde no se limita a España, sino que su experiencia es reconocida a nivel internacional. El cirujano mantiene estrechas colaboraciones con grupos de investigación y centros de formación en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Japón.

Junto a Morales Conde, otros dos profesionales del Hospital Virgen Macarena que se posicionan en este listado, finalistas ambos en el ránking de sus especialidades. Son el jefe de sección de Aparato Digestivo, Federico Argüelles, y de Otorrinolaringología, Serafín Sánchez.

El hospital cuenta además con trece especialidades reconocidas entre las mejor valoradas de Andalucía en el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS). El centro hospitalario sevillano se mantiene como el tercer mejor hospital público andaluz y, dentro del ranking de los 100 mejores hospitales públicos de España, ocupa el puesto decimocuarto.

Estos reconocimientos posicionan al centro hospitalario entre los mejores del sector valorando no sólo la gestión realizada en base a su oferta asistencial, casuística, técnicas y procedimientos, resultados en gestión clínica, eficiencia en gestión de recursos, calidad y accesibilidad e innovación, sino también la percepción que tienen del Hospital Virgen Macarena otros profesionales del ámbito sanitario, empresas, asociaciones de pacientes e informadores de la salud.