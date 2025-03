El mejor cirujano general de España está en Sevilla: "El mayor reconocimiento es el abrazo que te da un paciente"

En España, el cirujano sevillano Salvador Morales Conde es ya toda una institución. No sólo porque a sus 57 años sea uno de los cirujanos que, probablemente, más pacientes haya operado, con una media de 500 intervenciones al año y más de 10.000 a lo largo de toda su carrera, sino porque es el especialista que, por tercer año consecutivo, se corona como el mejor cirujano general de España, según el Monitor de Reputación Sanitaria elaborado por Merco. Un distintivo que reconoce a médicos, hospitales y administraciones sanitarias por su mejor reputación, ponen en valor el esfuerzo clínico, investigador y de gestión que realizan a nivel nacional y que otorgan los propios compañeros de especialidad, lo que para el doctor Morales aporta su "mayor valor".

"Que la gente tenga la molestia de entrar en una página web sin tener nombres y que, espontáneamente, les venga mi nombre a su cabeza y lo apunte en una lista, es un reconocimiento, en ese sentido, que tiene muchísimo valor", asegura en declaraciones a este periódico.

Pero el prestigioso cirujano Salvador Morales Conde no sólo es el mejor cirujano general de España, la carrera del especialista, jefe de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Virgen Macarena y el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, cuenta con otros hitos a nivel de reconocimientos que, en algunos casos lejos del bisturí, forman parte de su excelencia. Para el sevillano haber sido nombrado Rey Melchor en Sevilla, recibir la Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud del Gobierno andaluz y presidir la Asociación Española de Cirujanos y la Sociedad Europea de Cirugía son algunos de los mejores momentos que su trabajo y dedicación le han permitido saborear.

"Cada uno de los reconocimientos que recibo tiene un valor tremendo", asegura. "Pero el mejor reconocimiento, el más importante, llega cuando un paciente va bien y te da un abrazo o cuando va mal y también te lo da. Al final es al paciente al que nos dedicamos y eso es una grandísima satisfacción", añade con humildad.

Salvador Morales Conde se caracteriza por su constante búsqueda de la excelencia en el campo de la cirugía. Su dedicación y aprendizaje continuo le han llevado a estar a la vanguardia de las técnicas quirúrgicas más innovadoras, como la cirugía mínimamente invasiva y la aplicación de la inteligencia artificial en los quirófanos.

"Estamos intentando trabajar para conseguir que en el futuro el cirujano, cuando vaya a operar, siempre tenga al alcance a un experto. Como el tiempo del experto es limitado, se le enseñará a la máquina para que guíe a ese cirujano durante la cirugía a ese nivel de cualificación y le ayude durante el proceso", explica el cirujano sobre los proyectos en los que está inmerso actualmente.

Uno de los cambios más significativos en la cirugía en los últimos años ha sido la implementación de técnicas mínimamente invasivas, como la laparoscopia. El doctor Morales Conde destaca que "mientras hace 15 años apenas el 20% de los cánceres de colon se operaban por laparoscopia en España, ahora esta cifra supera el 80%".

"Esa es la gran revolución que se ha llevado a cabo en los últimos años. Tender a hacer casi todo lo que se puede hacer por cirugía mínimamente invasiva", afirmó el cirujano, resaltando los beneficios que conlleva, como una mejor recuperación para los pacientes y un menor impacto en el sistema sanitario.

Mirando hacia el futuro, el doctor Morales Conde señaló que las técnicas que llegarán próximamente a los quirófanos están relacionadas con la inteligencia artificial, la mejora de la imagen y la robótica. "El cirujano empieza a dominar tecnología que en el pasado no era parte de su especialidad y lo hace un cirujano mucho más completo con mucho más recursos para solucionar cosas", apuntó.

Además, el doctor Morales Conde hizo hincapié en la importancia de la formación de las nuevas generaciones de cirujanos y cómo la inteligencia artificial puede ayudar a eliminar la curva de aprendizaje, facilitando que los jóvenes profesionales aprendan de manera más eficiente.

La trayectoria del doctor Morales Conde no se limita a España, sino que su experiencia es reconocida a nivel internacional. El cirujano mantiene estrechas colaboraciones con grupos de investigación y centros de formación en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Japón.

"Lo más importante es que sigo viajando, conozco a gente y voy teniendo un grupo cada vez mayor de amigos cirujanos que compartimos y yo creo que eso da clave", reflexiona el Morales Conde sobre la importancia de estos contactos en su carrera.

Más allá de los reconocimientos y logros, lo que mueve a Salvador Morales Conde es su profunda pasión por la cirugía. "Me apasiona lo que hago, me apasiona la cirugía y me apasiona seguir disfrutando de ella", confiesa.

Esta pasión, unida a su vocación por la investigación y su habilidad manual heredada de su madre, pintora de profesión, le han llevado a realizar más de 10.000 cirugías a lo largo de su carrera. Un hito que refleja su entrega y dedicación a una profesión que, para él, es mucho más que un trabajo.