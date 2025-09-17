Las clases en Secundaria arrancan en Sevilla con 2.700 alumnos menos que el año pasado

Como ha sucedido en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos sevillanos han experimentado una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la provincia. Este año se ha registrado un descenso de 2.634 alumnos en el inicio de las clases en Secundaria Obligatoria, mientras que en Bachillerato se han contabilizado 163 alumnos más.

Esta semana, 206.722 estudiantes de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, han comenzado las clases en 396 centros docentes de la provincia. Del total del alumnado, más de 153.028 lo hará en la pública -en 317 centros- y más de 29.600 en la concertada, que cuenta con 13 centros educativos.

Las enseñanzas de Formación Profesional rozan los 54.000 alumnos en la provincia, a la espera de las adjudicaciones de plazas vacantes que se llevan a cabo hasta el mes de noviembre. De ellos, casi 39.000 corresponden a plazas sostenidas con fondos públicos, es decir, el 72%.

A pesar del descenso del alumnado, se preve un refuerzo de 357 profesionales en la plantilla pública de Sevilla, de los que 46 corresponden a los institutos de Secundaria, FP y Bachillerato, que cuentan con un total de 12.385 profesores.

Casi 43.000 plazas de Formación Profesional

La Junta de Andalucía ha ofertado en Sevilla para este curso 42.702 plazas de nuevo ingreso para Formación Profesional, lo que supone una creación de 10.056 nuevas plazas en seis años, es decir un incremento del 31%. La Consejería ha aprobado trece nuevas autorizaciones de estas enseñanzas en la provincia, incluyendo un ciclo de Grado Básico, cuatro de Grado Medio, cinco de Grado Superior y tres Cursos de Especialización.

De estas, cinco se ofertan por primera vez en el territorio provincial: el Grado Básico en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas en el IES Flavio Irnitano de El Saucejo; el Grado Medio en Construcción en el IES Hienipa de Alcalá de Guadaíra; el Grado Medio en Electromecánica de Maquinaria y el Curso de Especialización de Grado Superior en Aeronaves Pilotadas de Forma Remota (Drones), ambos en el CPIFP Javier Imbroda de La Rinconada; y el Curso de Especialización de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python en el IES Punta del Verde de Sevilla.

Asimismo, se han autorizado otras enseñanzas como el Grado Medio en Soldadura y Calderería en el IES Lucus Solis de Sanlúcar la Mayor, y en Atención a Personas en Situación de Dependencia en el IES Tartessos en Camas; el Grado Superior en Energías Renovables en el IES Herrera de Herrera y en Paisajismo y Medio Rural en el IES Ostippo de Estepa; el Grado Superior en Dirección de Cocina en el IES Heliopolis, en Automoción en el IES Polígono Sur y en Asistencia a la Dirección en el IES Joaquín Turina, los tres en Sevilla capital, y el Curso de Especialización en Fabricación Inteligente en el IES La Campiña de Arahal.

La Junta ha firmado para este curso más de 85.500 convenios con 36.500 empresas de toda la comunidad, incluyendo grandes grupos y, de manera destacada, pequeñas y medianas empresas (PYMES) que constituyen la columna vertebral de la economía regional y representan más del 90% del tejido empresarial andaluz. De ellos, 20.800 convenios con 8.600 empresas corresponden a la provincia de Sevilla.

En lo que se refiere a infraestructuras, en Sevilla la Junta de Andalucía ha finalizado un total de 435 obras desde 2019, por un importe de 122,8 millones, mientras que tiene en ejecución en estos momentos otras 27 actuaciones por valor de 9,5 millones.