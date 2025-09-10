Comienza el curso escolar 2025/26 en Sevilla con 4.400 estudiantes menos

Comienza un nuevo curso escolar en Sevilla y lo hace con la tendencia de años anteriores, 4.400 estudiantes menos. Este miércoles le tocará el turno a los colegios. Un total de 167.040 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan las clases en 566 centros docentes de Sevilla. El día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (206.722 estudiantes), mientras que el día 22 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 15.251. En su conjunto, este mes de septiembre comenzarán las clases en la provincia 417.388 estudiantes, incluidos lo menores de tres años, y más de 29.400 docentes en 1.661 centros, tanto públicos como concertados y privados.

En este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de natalidad, en este caso con más de 4.400 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

A pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo, el Gobierno andaluz defiende el refuerzo de la plantilla docente con la puesta en marcha de los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, ambas sostenidas con fondos públicos. Son 635 los refuerzos en la plantilla pública para 23.863 docentes en la provincia sevillana.

Específicamente, los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales crece en 73 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 3.022, 856 más respecto al 2018, un 39,5% de incremento.

Equiparación salarial

Este curso la consejería culmina el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada. Esta medida ha supuesto una inversión de 256,8 millones de euros.

En un contexto de escalada de precios en casi todos los sectores, la Junta ha destinado alrededor de 900 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar. De esta manera, más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 820 euros para el curso escolar. Incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementarios, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, con una inversión de 13,5 millones que permite que se beneficien casi 209.000 estudiantes sevillanos.

Servicios complementarios

Los servicios complementarios aumentan en este curso con un centro más que ofrece aula matinal hasta alcanzar los 396 y dos centros más tienen autorizados el comedor escolar, en total 433. Son siete centros más los que cuentan con actividades extraescolares, hasta llegar a los 369. La previsión de usuarios del comedor escolar es de unos 42.300 alumnos, casi 29.000 en aula matinal y supera los 17.000 en extraescolares. Estos servicios mantienen su precio respecto al curso pasado.

En lo que se refiere a las infraestructuras en Andalucía, con vistas al curso 2025/26 se finalizarán o han acabado ya 247 obras en centros educativos, con un presupuesto 51,64 millones de euros. De estas intervenciones se beneficiarán cerca de 104.000 estudiantes matriculados en estos centros, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones. Entre estas actuaciones figura la sustitución del CEIP Bernardo Barco de La Campana, cuyo nuevo edificio ya se pone en uso en este inicio de curso. A estas nuevas infraestructuras se suman 13 ampliaciones y adaptaciones de centros, como el nuevo comedor escolar del CEIP Valdés Leal , en construcción.