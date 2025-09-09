Se cae parte del muro del Colegio Vedruna en Sevilla un día antes de empezar las clases

Parte del muro que rodea el Colegio Santa Joaquina Vedruna, en Nervión, se ha caído este martes, un día antes de que comiencen las clases. Así lo ha dado a conocer la dirección de este centro educativo. El incidente se ha producido a raíz del enganche de un camión que trabaja en las obras de acondicionamiento del patio escolar. No ha habido que lamentar víctimas ni heridos.

La caída del muro se ha producido a las 10:00. La parte que se ha venido abajo se encuentra en la confluencia de las calles Fernández de Ribera y Espinosa y Cárcel. Según explica la dirección del colegio en un comunicado, un camión de la empresa responsable de realizar las obras de acondicionamiento del patio se ha enganchado en dicho muro, lo que ha provocado el desplome de parte del mismo.

"Únicamente se han producido daños materiales", refieren los responsables del Vedruna, que han avisado a las autoridades pertinentes para evitar mayores riesgos. También se ha llamado a la Polícia local y los Bomberos. Los efectivos desplazados a la zona han realizado una inspección ocular. Concluida ésta, se ha confirmado que no existen riesgos adicionales. A continuación, se ha procedido a tomar las medidas de seguridad oportunas: retirada de residuos y nuevo cierre perimetral.

La constructora asume la responsabilidad

Las obras que se acometen estos días corresponden a una intervención puntual sobre uno de los patios de recreo. No guardan relación con el proyecto de construcción de un hotel en los terrenos de este centro, como ya anunció este periódico. La empresa adjudicataria de la obra asume la responsabilidad y las acciones a realizar.

La dirección mantiene informadas a la familias sobre este incidente, que ha tenido lugar un día antes de que se inicie el curso en segundo ciclo de Infantil y Primaria.