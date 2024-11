Una clínica de estética cierra sin avisar y deja a cientos de sevillanos colgados sus tratamientos

Ni una llamada, ni un email, ni una respuesta clara. Sandra (nombre ficticio) es una de las cientos o miles de sevillanos afectados por el cierre del centro médico estético Único en el centro comercial Nervión Plaza, que se encontró hace algunas semanas con el cartel de cerrado temporalmente en el mismo, precisamente cuando, cansada de llamar e intentar coger cita online, sin respuesta, decidió acudir presencialmente a las instalaciones.

Una situación a la que, a tenor de las decenas de quejas de clientes a las que ha tenido acceso este periódico, se han enfrentado miles de usuarios que, con bonos de tratamientos pagados y sin consumir, aseguran haberse enterado de la entrada en concurso de acreedores de la empresa tras indagar ellos mismos por internet o las redes sociales.

"En mi caso han sido unos 80 euros", cuenta Sandra, que asegura conocer a otros usuarios con pérdidas mucho mayores. "A una amiga le han dejado colgados más de 300, pero sé que hay personas que han perdido miles de euros porque los bonos no tenían caducidad. Incluso hay gente que habían financiado algún tratamiento que siguen pagando pese a que no van a recibir ya ese servicio", insiste.

El cierre de la popular clínica en el centro comercial se debe a una crisis financiera que afecta a la cadena de depilación y medicina estética a nivel nacional. El de la capital sevillana es sólo uno de estos centros cerrados sin previo aviso, pero son más de 130 repartidos por todo el país. Tras otros cierres sucesivos en la provincia en los últimos meses, en la actualidad, en la web de la empresa sólo aparece otra clínica en Sevilla, en Écija, en el Centro Comercial N4, con la que también es imposible contactar vía telefónica, aunque este medio no ha podido verificar si habría igualmente cerrado.

La compañía se declaró en concurso de acreedores el pasado mes de julio cuando, sólo a través de un escueto mensaje en su página web, se comunicaba la solicitud de "la declaración de concurso de acreedores para la liquidación ordenada de la compañía en los términos legalmente previstos". Una información "poco difundida" y "no comunicada" a sus clientes, según las quejas de los mismos, que todavía, cuatro meses después del cierre, siguen enterándose del mismo cuando acuden a sus citas cogidas a largo plazo y de las que nadie les ha avisado de su cancelación.

"Somos muchísimos porque lo normal en este centro era coger cita para mucho tiempo vista por el gran volumen de usuarios que tenía. Yo compré mi último bono de depilación láser a principios de junio y nadie me dijo que estaban en la situación que estaban por lo que, como no me puede dar el sol durante el mismo, dejé para darme las nuevas sesiones después de verano. Me he tirado un mes llamando por teléfono sin que me cogieran, ni online tampoco me daba la opción. Fue cuando me decidí a ir al centro y me encontré con esto. Las únicas respuestas las he encontrado en internet", lamenta la afectada.

Pero el caso de Sandra es sólo un ejemplo. Las reseñas del centro en Google son más que evidentes del cabreo monumental de los afectados, como el canal donde más han manifestado sus quejas. "¿Cómo podían segur vendiendo las sesiones días antes de cerrar?", se pregunta indignada una usuaria. "Vergonzoso. Llamo y llamo, escribo WhatsApp, envío correo electrónico a la central de centros único y nada. No han avisado para cancelar las citas (que yo también me desplace para nada, además de lo sorprendente, cuando me vi allí con el cartelito) y mucho menos dar la cara para devolvernos lo que es nuestro...¿conseguiremos nuestro dinero invertido?"; "Qué poca vergüenza, qué poca formalidad, qué poca palabra!!!! Se quedan con nuestro dinero, y no son capaces ni de dar la cara, pero cobrar que rápido cobran. Hay personas que tenemos más de 300€ sin utilizar!!!!"; o "Pagué más de 400€ en sesiones de láser, y querían venderme más sesiones de láser y otros tratamientos, sabiendo que van a cerrar. Sois unos sin vergüenza", son algunos otros mensajes.

Centros Único, por su parte, no da explicaciones: "Llamas a Único y no contestan, ni siquiera a los mensajes o a los correos", es la queja más extendida entre los usuarios contactados. Este periódico ha intentado también contactar con la empresa, pero sin éxito.

Las organizaciones de consumidores como Facua-Consumidores en Acción o la OCU sí habrían difundido información dirigida a los afectados, relacionadas con su derecho a reclamar la devolución de parte o incluso la totalidad del dinero abonado, en casos de no ser reubicados en otras clínicas. Para ello se recomienda recopilar y guardar toda la documentación con la que se pueda demostrar la vinculación con la clínica, desde folletos a facturas o presupuestos. Situación que también se antoja complicada para el colectivo de afectados, según lamentan, por la propia dinámica de la contratación de servicios.

"Tampoco sabemos qué presentar porque, realmente, lo que tenemos es el resguardo del cobro del banco. En mi caso no tengo nada que acredite las sesiones que llevo dadas ni las que me han dejado por dar. Esa información la tienen ellos y ahora a quién se lo pido con todo cerrado", se preguntan sin respuestas los afectados.