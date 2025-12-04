La Cochera, el viaje culinario que siempre termina en casa

Hay lugares donde el aroma que llega desde la cocina despierta recuerdos, tal y como sucede en La Cochera, un restaurante que ha sabido convertir la tradición andaluza en una experiencia gastronómica con identidad propia. De hecho, la propuesta culinaria del establecimiento es un homenaje a la cocina mediterránea y a la tradición sevillana, reinterpretada con pequeños guiños contemporáneos. Bajo la filosofía de cocinar con cariño, cada receta conserva su esencia original, pero se presenta con un equilibrio entre lo clásico y lo actual.

El jamón y los quesos ocupan un lugar privilegiado, con tablas que reúnen sabores intensos y matices suaves, acompañados de mermeladas y frutos secos. La ensaladilla, en sus distintas versiones —desde la clásica de atún hasta las más atrevidas con langostinos al ajillo, pulpo o camarones fritos— se convierte en una de las señas de identidad del local. Las croquetas del chef, cremosas por dentro y crujientes por fuera, son uno de esos platos que nunca faltan en la mesa. Junto a ellas, aparecen propuestas como las bravacheras, las lagrimitas de pollo crujiente con miel y mostaza, las patatas con salsa mozárabe y bacon, o las patatas gratinadas a los tres quesos, ideales para compartir.

En el apartado de “Continuamos con”, la cocina se vuelve más reposada. Los revueltos, como el de bacalao dorado, el campero o el de gulas con gambas, son platos reconfortantes, ideales para cualquier momento del año. Los arroces merecen mención aparte: el arroz negro con calamar de potera, el arroz con carabineros o el arroz de carrillada con queso de cabra reflejan el dominio del fuego lento y la paciencia. Los guisos, como la carrillada de ternera o la clásica carne con tomate, devuelven al comensal a la cocina de las abuelas, a los sabores de domingo, a esos platos que saben a casa incluso cuando se comen fuera.

Los montaditos rinden homenaje a la cultura del bar andaluz. Desde los más sencillos hasta los más elaborados, son ideales para compartir y para quienes disfrutan comiendo “de pie”, picando de aquí y de allá. La sección “Para los carnívoros” es, sin duda, una de las más contundentes. Pinchos de pollo, pechugas, lomos, solomillos con diferentes salsas, churrascos, pluma, presa ibérica, lagartito y costilla a baja temperatura forman un abanico de opciones para los amantes de la carne. Destacan platos con sello propio como el solomillo La Cochera, acompañado de patatas, jamón, huevo y salsa al whisky, o el solomillo con queso de cabra y cebolla caramelizada, donde se equilibra a la perfección lo dulce y lo salado.

La Cochera no se olvida del mar. El choco frito, el adobo, los boquerones, los chipirones a la plancha, las almejas al ajillo o a la marinera, la merluza, la ventresca de atún, la pata de pulpo o las zamburiñas conforman una propuesta marinera que respeta la tradición y la frescura del producto.

Asimismo, el coulant de chocolate con helado de vainilla, la torrija de pan brioche con dulce de leche, la tarta de queso templada o la tarta de Lotus son el cierre perfecto para una comida que se disfruta sin prisas.