El Colegio Centro Docente María celebra 50 años de excelencia educativa

El Centro Docente María, colegio privado, laico y bilingüe ubicado en Mairena del Aljarafe, cumple este año 50 años de trayectoria tras su fundación en 1975 por Mª Luz Arenas Casas. Un proyecto que se inició con un compromiso personal: colaborar en la educación de los/as niños/as en la etapa más necesitada. Consejo que le dio su madre, transmitiéndole su gran preocupación por la formación y educación de los niños y las niñas. En memoria de ella, el Centro lleva su nombre.

Mª Luz, siendo todavía muy joven pero muy consciente de las necesidades educativas de la sociedad española en ese momento, vivió muchos años en el extranjero, viajó por Europa contactando con centros pioneros en innovación educativa. Tras conocer y analizar cómo se abordaban las diferentes soluciones a los problemas de aprendizaje, construyó un Proyecto Educativo abierto a las nuevas corrientes pedagógicas, a la vez que adaptado a nuestra idiosincrasia y cultura, creando un modelo pedagógico cuya actualización y mejora es continua.

El centro, fundado en 1975 en una de las casas palacio de la calle Chaves Rey en Sevilla capital, contaba en ese momento con guardería y educación infantil. Esta etapa duró poco ya que, debido a la gran aceptación del colegio, en 1979 se mudaron a lo que sigue siendo el colegio en Mairena del Aljarafe, hoy en día con etapas comprendidas entre Infantil y Bachillerato.

El colegio, que cumple este año 50 años de recorrido y aprendizaje, no ha dejado de crecer y evolucionar desde su fundación aunque siempre conservando su esencia, una personalidad basada en firmes valores que se transmiten de generación en generación.

Como ejemplo de ello se mantiene uno de los lemas principales del centro «Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar» una de las máximas de «El Principito» de Antoine Saint Exupery, que representa a la perfección la idea que tiene el colegio de la educación. La calidad educativa y la formación en los valores humanísticos están en el CDM por encima de consideraciones ideológicas o posturas elitistas.

Hoy en día el colegio, que cuenta con más de 650 alumnos y más de 50 nacionalidades, mira al mundo exterior con gran apertura pero sin perder su carácter familiar y cercano. El trato personal e individualizado marca las relaciones en esta gran familia constituido a día de hoy por un equipo humano de trabajo sólido y unido y que sin duda perpetúan la esencia de este proyecto que se mantiene fiel a sus inicios pero sin dejar de evolucionar.