El Colegio de Enfermería de Sevilla celebra una jornada sobre VIH y otras ITS ante el incremento de casos en España

El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES) celebra este miércoles la I Jornada de Salud Sexual VIH/sida y otras ITS con el objetivo de promover la prevención, el diagnóstico y el tratamiento precoz de infecciones de transmisión sexual, un problema de salud pública cuya incidencia no deja de crecer. El evento, organizado en colaboración con la Asociación Adhara, pretende reunir a profesionales sanitarios y expertos para abordar un fenómeno que impacta especialmente en la población joven.

Según explica José Ángel Campanario, tesorero del ICOES y promotor de esta iniciativa, la jornada nace con el propósito de "mejorar la salud pública, promover la prevención, fomentar el diagnóstico y tratamiento precoz, reducir el estigma y empoderar especialmente a los jóvenes". Las cifras avalan la necesidad de este tipo de encuentros: de acuerdo con el último informe del Instituto de Salud Carlos III, entre 2021 y 2023 la infección gonocócica aumentó un 42,6% y la sífilis un 24,1%. Esta tendencia al alza se viene observando desde inicios de la década de 2000, afectando principalmente a hombres jóvenes, aunque varía según la enfermedad.

Dolores Domínguez, vocal en la Plenaria del ICOES, señala que este incremento de casos "es palpable en las consultas donde se evidencia la falta de información que manejan los usuarios, y el propio personal sanitario". La enfermera destaca que el aumento se observa en todos los niveles asistenciales, especialmente en las Urgencias Hospitalarias, donde acuden gran parte de los pacientes con estas infecciones.

Dos mesas redondas

La jornada, que será inaugurada por el presidente del ICOES Víctor Bohórquez y el presidente de Adhara, Jesús García, se estructurará en torno a dos mesas redondas con profesionales expertos en la materia. La primera de ellas, moderada por José Ángel Campanario, abordará la "Situación de las ITS" con ponencias de tres especialistas: la doctora Pilar Retamar, del Hospital Universitario Virgen Macarena, que ofrecerá una panorámica general sobre las distintas ITS; José Miguel Saucedo, psicólogo sanitario y sexólogo de Adhara, que analizará los cambios en hábitos sexuales; y Rafael Sánchez, enfermero del SAS y Adhara Sevilla Checkpoint, que profundizará en prevención, diagnóstico y tratamiento.

La segunda mesa, bajo la moderación de Dolores Domínguez, se centrará en "VIH, estigma y respuesta comunitaria". En ella participarán Manuel Gómez, técnico de proyectos de Adhara; Víctor Baceiredo, educador PAR de Adhara; y Susana Fernández, enfermera del Hospital de Día de Enfermedades Infecciones del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Durante esta sesión se presentarán los resultados de un estudio publicado en Health and Quality of Life Outcomes sobre el impacto del Programa de Pares en la calidad de vida de personas con VIH atendidas en hospitales sevillanos.

Programa de Pares

Un aspecto destacado de la jornada será la presentación del Programa de Pares, una iniciativa innovadora en la que personas con VIH, tras recibir formación específica, acompañan y ofrecen apoyo emocional, físico y social a otros afectados por ITS, usuarios de PrEP y, especialmente, a quienes han recibido recientemente un diagnóstico de VIH. Según los datos que se expondrán, esta iniciativa ha logrado una mejora muy significativa en múltiples dimensiones de la calidad de vida: percepción general de salud, bienestar físico, psicológico y ambiental, así como progresos en relaciones sociales y aspectos espirituales.

Este programa se desarrolla en consultas privadas integradas en las Unidades de Enfermedades Infecciosas, trabajando de forma coordinada con los equipos sanitarios para ofrecer una atención integral a los pacientes. Una apuesta por la humanización que complementa los avances médicos en el tratamiento de estas patologías.