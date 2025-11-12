El colegio de Sandra Peña dice que activó protocolos internos pero no informó a la Junta del acoso

Los miembros del colegio concertado Irlandesas Loreto de Sevilla que han testificado este miércoles ante la Fiscalía de Menores han trasladado que el centro abrió protocolos de acoso y conductas autolíticas de forma interna tras conocer la situación de Sandra Peña, la alumna de 14 años que se suicidio el pasado 14 de octubre.

Según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, en su declaración como testigos ante el Ministerio Público, el director, la jefa de estudios, la tutora de la menor y la orientadora han indicado que el colegio tomó medidas y que estarían documentadas, aunque el expediente no se habría subido a Séneca, sistema de información para la gestión académica de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.

Una vez que la familia informó de la situación antes del inicio del curso y en comunicación con la propia familia y la terapeuta, se habría procedido a ubicar a Sandra Peña en una clase, fueron designadas dos personas de referencia que ella eligió para su seguimiento -tutora y jefe de estudios- y se habrían activado la vigilancia y el resto de medidas del protocolo interno, han indicado las fuentes sobre estas testificales.

La declaración de estos cuatro testigos, que estaban citados a última hora de la mañana de este miércoles, se ha prolongado incluso a lo largo de toda esta tarde.

Por otra parte, fuentes del propio centro escolar han señalado a Efe que, como han hecho desde el principio, están "colaborando plenamente y dando toda la información detallada que nos requieren".