Los padres de Sandra Peña declaran ante la Fiscalía de Menores

Los padre de Sandra Peña, José Manuel y Zara, se encuentran ya declarando ante la Fiscalía de Menores. Fueron citados este miércoles en calidad de testigos perjudicados en la investigación del suicidio de su hija, que se quitó la vida tras denunciar acoso escolar.

José Manuel Peña y Zara Villar han entrado en la sede de la Fiscalía, en la avenida de la Buhaira, unos minutos antes de la hora prevista para la declaración, fijada a las 9:30. Han llegado acompañados por dos de sus abogados y por el hermano de Zara, Isaac Villar, que ejerce de portavoz de la familia y se quedó fuera atendiendo a los numerosos medios de comunicación que había en la puerta.

El portavoz destacó que la Policía ya ha terminado su informe y éste está en poder de la Fiscalía. También agradeció la labor de la Junta, que ha creado una comisión de conciliación sobre el asunto. "La familia siempre se ha sentido muy arropada por la Junta y por el Defensor del Pueblo. Confiamos en que esté a la altura y le impongan la sanción más alta al colegio por los errores que ha cometido", recordó Villar.

Los padres de Sandra Peña llegan al Juzgado de Menores / José Ángel García

"El daño que nos han hecho, que es la pérdida de mi sobrina, no nos lo van a reparar en la vida, pero nuestra lucha es para que esto no se vuelva a repetir", añadió.

El colegio Irlandesas Loreto, en el que cursaba estudios Sandra Peña, no abrió los protocolos contra el acoso escolar ni antisuicidio, como estaba obligado a hacer tras la comunicación de los padres de la menor sobre el acoso que estaba sufriendo por parte de varias alumnas del centro. Sandra Peña se quitó la vida el pasado 14 de octubre.