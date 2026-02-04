Los colegios de Sevilla podrán avisar mediante una plataforma de las incidencias con la limpieza

Los colegios de Sevilla podrán avisar mediante una plataforma de los problemas de limpieza con el fin de solventar cuanto antes estas incidencias. Se trata de una novedad que incorpora la Plataforma de Gestión Integral de la Ciudad de Sevilla (PGICS), la cual coincide con la polémica por el anuncio del alcalde José Luis Sanz de privatizar este servicio, ante las carencias que sufre.

"Estimado director, atendiendo a las demandas de distintos centros, hemos habilitada en PGICS una nueva categoría denominada 'incidencia de limpieza', disponible dentro del tipo de trámite infraestructura". Se trata del encabezamiento del comunicado enviado a los responsables de los colegios de la capital andaluza en el que se informa de esta novedad, solicitada desde hace años.

Como es habitual en dicho dispositivo, a través de esa categoría, se dejan registrados los problemas relacionados con este servicio escolar, de manera que a cada incidencia se le otorgue "el trámite correspondiente a través de los servicios municipales competentes".

Este cauce se habilita en plena polémica por la externalización de la limpieza escolar, asunto que ha generado numerosos titulares las últimas semanas. El alcalde ha aseverado que continuará con este plan, ante el déficit de higiene que presentan los centros educativos de Infantil y Primaria, como denuncian los equipos directivos y las familias. También ha garantizado que la privatización no supondrá ningún despido, pues el personal que antes se encargaba de tal cometido se distribuirá en el resto de edificios municipales. Una afirmación puesta en duda por sindicatos y partidos de la oposición, que alertan de que sí afectará al personal laboral.

Una vía de comunicación

Precisamente este martes más de 60 AMPA han rubricado un manifiesto en el que se oponen a que la limpieza escolar pase a manos de empresas privadas. Consideran que ha habido un deterioro "premeditado" del servicio para justificar su externalización. Alegan para ello que no se hayan cubierto bajas y se hayan demorado las sustituciones. También cuestionan que el cambio vaya a mejorar la situación, pues temen que encarecerá su coste y se perderá el control de la gestión.

Sin embargo, la oportunidad que se les brinda ahora a los colegios para registrar las incidencias podría servir también para tener un conocimiento al instante del desarrollo del servicio. Un supuesto que desmienten fuentes municipales, que aseguran que dicho trámite nada tiene que ver con la privatización. "Es la vía de comunicación entre los centros educativos y el Ayuntamiento. Una herramienta que nos está permitiendo también conocer las incidencias que ocurren cuando tenemos algún día de alerta", detallan desde el gobierno local.