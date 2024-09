El comedor escolar centra las preocupaciones de los padres en la vuelta al cole

Este martes 10 de septiembre arrancan las clases en los colegios públicos y concertados de Andalucía.

Las aulas vuelven a llenarse de alumnos, y las familias que lo necesiten harán uso del comedor escolar, para conciliar, o para asegurarse de algún modo, que el niño come adecuadamente.

Se trata de un servicio complementario de la oferta educativa desvinculado de Educación y que se adjudica a cada colegio mediante un concurso público en los centros que no dispongan de comedor propio.

En ese sentido, el comedor escolar se enfrenta a varios retos en el curso escolar que está por comenzar.

Subida de precios

Es sabido que la subida de precios es generalizada debido al encarecimientos del aceite de oliva y de los alimentos, algo que inevitablemente iba a llegar a los comedores escolares.

En el caso de los colegios públicos, el concierto con la Junta de Andalucía permite una bonificación para las familias en función de la renta percibida, de modo que se descuenta un porcentaje a aquellas familias que lo soliciten en función de los baremos de las rentas.

No osbtante, estos precios no han dejado de subir desde 2019 en Andalucía.

Para el curso 2024/2015, el comedor se ha encarecido 56 céntimos en los centros públicos, y el ticket diario tiene un precio de 5,54 euros.

En el caso de los colegios concertados, la factura sube prácticamente el doble.

El precio del ticket diario en un colegio del centro de Sevilla tiene un importe diario para este curso de 9,45 euros, y si hace la cuenta mensual, tener a un solo niño inscrito en el servicio de comedor, la cifra suma más de 200 euros en el mes de octubre.

Suma y sigue sin son varios hermanos en el colegio, y en el comedor.

Tabla precios menús comedor de un colegio concertado

En ese sentido, muchas familias denuncian un encarecimiento excesivo dado que las cantidades de los niños no son las de un adulto, al tiempo que alertan de que tampoco se tienen descuentos por ser varios hermanos haciendo uso del comedor.

En palabras de María, madre de dos años matriculados en un colegio concertado: "A mi me parece que el precio es desorbitado, paga lo mismo mi hijo en Infantil, con cuatro años, que un adolcente con 17 años que come como un adulto. Los de infantil, no se comen el menú, y no hay suficientes monitores para asegurarse de que los niños se lo comen todo. 9,45 euros para que no coman es una desfachatez. Es el precio de cualquier bar de un menú ejecutivo", apunta.

Avisar con tres días hábiles

En ese sentido, Verónica, madre de dos hijos de otro centro educativo, ubicado en Mairena del Alcor, denuncia un problema de logística que se ha agravado este año, precisamente por cambios en la adjudicación del comedor.

Este curso, el colegio cuenta con un catering diferente , que según advierte las familias obliga a las mismas que deben comunicar las ausencias de un niño a comedor con tres días hábiles, en lugar de tres naturales como hacía el anterior catering.

En ese sentido, Verónica manifiesta que así la organización se le complica en casa este año: "Nos parece demasiado tiempo. Tengo que aportar un justificante médico y no llevo siempre al niño al médico por un mero resfriado, pero me lo exigen para que no me cobren ese día", apunta. "Soy la primera que no quiere tirar comida, pero no tengo capacidad para avisar con tanto tiempo de antelación por mi trabajo", recalca.

Asimismo, Verónica insiste en que los niños no siempre faltan por motivos de salud.

En su caso, se trata de lógistica por sus horarios laborales: "Desde el Covid, muchas teletrabajarán, como es mi caso. Pero yo no sé cuándo me van a poner un viaje. Si me avisan de que tengo que viajar un viernes para próxima semana, ya no puedo avisar al comedor de que mis hijos no irán", denuncia.

En ese sentido, más de medio centenar de familias se han organizado para enviar un comunicado al catering para que reconsidere la medida de los avisos y poder volver, al menos, al sistema del año anterior, y poder avisar al menos con tres días naturales.

Sin listado de alumnos ni menús

El tercero de los grandes problemas que las familias denuncian es el método de comunicación.

La fórmula para que puedan contactar los padres con el servicio del comedor se realiza mediante una aplicación móvil, pero a fecha de nueve de septiembre, muchos usuarios están accediendo a la misma, encontrándose con que su hijo aún no aparece en la lista.

El testimonio de un padre de un colegio de distrito de Nervión, asegura que aún aparece ningún dato en su aplicación, ni tampoco sabe, por lo tanto, el menú de lo que comerá el niño durante la semana.

En ese sentido, esta familia se muestra alerta, sobre la mala experiencia que aseguran haber sufrio el pasado curso escolar.

En palabras de Fernando: "Este año ha salido adjudicado otro comedor, porque hubo problemas con el del año pasado, era Aramark y los niños salían con hambre. A mi no me importa de precio del comedor, siempre y cuando le den de comer a mi hijo, pero que le den la comida", apunta.

Cabe destacar que la ausencia de datos en estas aplicaciones pone de manifesto que la Junta de Andalucía aún no ha volcado los datos de los alumnos que harán uso del comedor escolar, por lo que las familias aún no saben qué van a comer los niños durante esta primera semana del curso, y de la misma están comenzando a notificar las indicencias de cara a la primera semana de curso mediante correo electrónico.