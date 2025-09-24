Comerciantes de la Macarena afectados por las obras del Metro lamentan que el Parlamento andaluz no les apoye

La plataforma ciudadana ¡El Metro Así No!, integrada por buena parte de los comerciantes de la Macarena afectados por las obras del Metro, han lamentado que no haya prosperado en el Parlamento andaluz la Proposición no de ley en comisión (PNLC) presentada por el partido socialista el pasado 18 de septiembre.

“El Parlamento de Andalucía, también abandona a su suerte a los comerciantes afectados por las obras de la línea 3 del metro de Sevilla”, se queja la plataforma.

La Proposición no de ley en comisión (PNLC) sobre las obras del Metro de Sevilla y la afección que está teniendo en los comerciantes insta a actuar en tres líneas principales:

Aprobar y dotar económicamente ayudas y subvenciones a los comerciantes afectados Acometer de forma inmediata planes alternativos de accesibilidad y visibilidad de los negocios afectados Diseñar campañas de fomento del comercio de proximidad

El objeto de esta PNLC no es otro que mitigar en la mayor medida posible, la alta afección que ya están sufriendo los negocios por estas obras tan invasivas y deshumanizadas.

La plataforma pide ayuda a las administraciones. "Instamos, de nuevo, al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que rectifiquen su postura y escuchen nuestras peticiones. A consecuencia de esta pasividad e inacción, nos hemos visto obligados a solicitar formalmente una paralización temporal de las obras del tramo 3 del metro de Sevilla hasta que se solucione y se asegure la viabilidad de los comercios afectados. Sevilla se merece la mejor obra pública posible, que sea respetuosa con sus ciudadanos y el medio ambiente. Se debe construir y mejorar la ciudad para y por todos sus ciudadanos, pero no acosta de cientos de comercios que merecemos respeto y comprensión", concluye.

Tuneladora mejor que una obra abierta

La plataforma El Metro así No recuerda que siempre ha denunciado que se aborde la obra con "la errónea técnica constructiva de pantallas, en vez del uso de tuneladora, que hubiera evitado en gran medida todas estas molestias a vecinos, comerciantes y a la movilidad general de la ciudad".

"Entendemos que si la administraciones hubiera elaborado un informe de impacto socio-económico antes de iniciar las obras se hubieran podido detectar todos los problemas que ahora nos acucian. Pero, desgraciadamente, el Grupo Popular ha votado en contra de estas medidas. Algo que valoramos tremendamente negativo y absolutamente incomprensible e injusto".

"Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento también se plantó en el mes de julio en la llamada “mesa de las lentejas” con una propuesta de ayudas absolutamente ridícula e insuficiente, desde la plataforma El Metro así No nos sentimos abandonados y profundamente defraudados. Con estas administraciones ajenas al sentir de su ciudadanía, que no trabaja para sus ciudadanos sino que antepone sus intereses y guerras partidistas en vez de ofrecer soluciones, nos vemos abocados a la ruina", se queja.

Y avisa de que "en breve, la situación se convertirá en un grito desesperado de cientos de negocios y miles de personas a lo largo de toda la construcción de esta deshumanizada obra pública que cerrará avenidas principales durante años y provocará que nuestros negocios, sean del todo, inviables".