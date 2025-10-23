Salen a licitación las obras en Albareda y Jaén: siete meses de cortes de tráfico

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa), ha iniciado hoy el proceso de licitación para las obras de renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo en las calles Albareda y Jaén, ubicadas en el Distrito Casco Antiguo. Este proyecto, con un presupuesto base de 659.114,42 euros (IVA incluido), busca mejorar la calidad del servicio y la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas de la zona.

La intervención contempla la sustitución de las actuales redes de abastecimiento, que son de hierro fundido, por otras de fundición dúctil, más modernas y duraderas. Asimismo, se procederá a la renovación completa de todas las acometidas afectadas, así como de las válvulas y accesorios vinculados a las redes que serán reemplazadas.

Adicionalmente, los trabajos incluyen la instalación de una nueva red de baldeo, inexistente hasta ahora en la calle Méndez Núñez, y la sustitución integral de la red de saneamiento. Esto abarca la renovación de la totalidad de las acometidas y de todos los elementos de inspección y accesorios asociados a esta infraestructura.

Esta actuación responde a la necesidad imperante de modernizar unas infraestructuras que han superado su vida útil, presentando frecuentes averías, fugas y problemas de capacidad, según los estudios técnicos pertinentes. Con esta mejora, se espera optimizar la presión y el caudal en la red de abastecimiento, así como en el saneamiento, al mejorar el estado general de la red y aumentar la capacidad de captación y evacuación de las aguas pluviales.

Juan de la Rosa, consejero de Emasesa, ha enfatizado que "esta actuación forma parte del compromiso que tenemos con la modernización de las redes de la ciudad, priorizando las zonas donde las infraestructuras han superado su vida útil y presentan más incidencias. Nuestro objetivo es garantizar un servicio eficiente y sostenible, con inversiones planificadas que redunden directamente en el bienestar de los vecinos y en la conservación del patrimonio urbano del Casco Antiguo".

Las obras contarán con dos fases principales

El proyecto también prevé la reposición completa del pavimento, siguiendo las directrices establecidas por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Además, se contempla la plantación de nuevos árboles en las zonas más amplias de ambas calles. Se han considerado todas las medidas necesarias para la protección del arbolado, la accesibilidad universal y la coordinación con los servicios afectados, como telefonía, gas y electricidad.

Las obras tendrán una duración estimada de 28 semanas y se ejecutarán en dos fases principales. Esta planificación busca minimizar las afecciones al tráfico rodado y asegurar el acceso a los aparcamientos públicos y a los comercios de la zona durante todo el periodo de intervención.

Durante la ejecución de los trabajos, será imprescindible el corte total del tráfico rodado en los tramos directamente afectados. Por su parte, el tránsito peatonal se verá parcialmente restringido, si bien se habilitarán pasarelas y accesos provisionales para residentes y establecimientos.

En este sentido, Juan de la Rosa ha subrayado que "trabajamos para compatibilizar estas obras con la actividad diaria de los vecinos y comerciantes del centro, planificando los trabajos por fases para reducir al máximo las molestias y mantener la movilidad en todo momento. La intervención tiene como finalidad mejorar su día a día y hacer de Sevilla una ciudad más habitable y sostenible". Con esta obra, Emasesa reafirma su compromiso con la mejora continua de las redes de abastecimiento y saneamiento de la ciudad, contribuyendo a la sostenibilidad urbana.