El Puerto de Sevilla busca nombre para cinco calles

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha puesto en marcha el concurso de ideas Las calles del Puerto para poner nombre a cinco calles situadas en el interior del Polígono de Astilleros. Para ello, ha habilitado un formulario en la web www.lascallesdelpuerto.es en el que cualquier persona mayor de edad puede proponer cinco nombres que estén asociados al Puerto de Sevilla y a la tradición marinera de la ciudad.

Debido al desarrollo experimentado en este Polígono, en el que hoy en día se concentra una intensa actividad industrial asociada al sector metalmecánico, la Institución portuaria solicita la colaboración de la ciudanía para elegir la nomenclatura de unos viales que actualmente no cuentan con nombre oficial recogido en el callejero de la ciudad de Sevilla.

Hasta el 14 de enero podrán presentarse las propuestas que deberán cumplir con los requisitos recogidos en las bases del concurso de ideas. Cada propuesta incluirá cinco nombres asociados al Puerto hispalense y a la tradición marinera de Sevilla, estos deberán ser diferentes, uno para cada calle, formar un grupo homogéneo y con sentido y no podrán emplearse nombres que ya aparezcan en el callejero de la ciudad (por ejemplo, la calle Juan Sebastián Elcano no sería válida). Además, se evitará el uso de nombres largos y no se podrán utilizar nombres de números. Todas las propuestas irán acompañadas de una justificación que expliqué el porqué de la elección y su idoneidad.

Entre todas las propuestas admitidas se seleccionará un ganador y un accésit. El ganador será elegido por votación de un jurado formado por seis miembros: un representante de la Autoridad Portuaria, del Ayuntamiento de Sevilla, de la Asociación para la Promoción del Puerto de Sevilla, de la comunidad de empresas concesionarias del Polígono de Astilleros, del Acuario de Sevilla, como empresa colaboradora de este concurso de ideas, y un periodista. El premiado ganará cinco pases nominativos anuales al Acuario de Sevilla y, además, su propuesta podrá ser aplicada a las calles del Polígono de Astilleros.

En cuanto al accésit, se seleccionará mediante un sorteo aleatorio entre todas las propuestas que cumplan los requisitos y será premiado con dos entradas para el Acuario.