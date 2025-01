Un conductor de Tussam denuncia en redes sociales que han tiroteado un autobús en el Polígono Sur

Un conductor de Tussam denunció este domingo en redes sociales que un autobús fue tiroteado en el Polígono Sur. "Soy conductor de Tussam y quiero denunciar una situación que vivimos constantemente en las líneas que entran por las tres mil viviendas ya que nadie hace nada al respecto", dijo el trabajador, que adjuntaba una serie de fotografías en las que se ven los destrozos causados por los impactos.

"Estás fotos son de esta misma noche donde a una compañera la han tiroteado, gracias a dios sin heridos. Constantemente hay apedreamientos e impactos de lo que se supone que son carabinas, porque nadie investiga sobre esto", dice el hombre, que pide a quien lo lea que difunda y comparta lo ocurrido. "Hasta que no pase algo grave no van a poner medios para que no tengamos que jugarnos la vida cada vez que entramos en ese barrio".

Varios compañeros suyos han respondido a dicho llamamiento y han difundido lo sucedido a través de sus redes. Uno de los conductores más populares reaccionó con la siguiente publicación: "No solo hay que saber que en Tussam estamos batiendo todos los récord de usuarios, kilómetros recorridos, etcétera. También hay que saber esa parte que no se cuenta. Trabajar en las líneas 30, 31 y 32 supone trabajar con estos riesgos".