La Confederación Hidrográfica ejecuta obras de emergencia en el Canal del Viar para reparar los daños de las lluvias torrenciales

El subdelegado Francisco Toscano en la visita a la zona que se va a reparar del Canal del Viar

El subdelegado del Gobierno Francisco Toscano ha visitado las obras de emergencia que el Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, está ejecutando en el canal del Viar para reparar los daños de las intensas lluvias de la Dana de finales del año 2024. El Canal del Viar es clave para el riego agrícola y el abastecimiento de agua tanto a la ciudad de Sevilla como a su área metropolitana

Las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en el trasdós del revestimiento de hormigón del canal, generando empujes que han fracturado el hormigón y causado desperfectos en numerosos puntos del talud.

Toscano destaca que esta infraestructura es esencial tanto para el riego agrícola como para el abastecimiento de agua, ya que, por un lado, suministra el campo sevillano en más de 12.500 hectáreas, pero también proporciona agua para consumo humano tanto a Sevilla como a su área metropolitana.

"Es una actuación que se ha adjudicado por un importe de 2,3 millones de euros destinado a garantizar la seguridad y la funcionalidad del canal. Hemos podido ver de cerca los trabajos que permitirán reparar los daños tanto en el revestimiento de hormigón como en los taludes, asegurando el correcto funcionamiento del sistema hidráulico".

"Esta intervención es clave para mantener el suministro de agua tanto para la población como para el sector agrícola y refleja el compromiso del Gobierno de España con la conservación y modernización de nuestras infraestructuras hidráulicas. El canal del Viar es estratégico para la provincia y su cuidado y mantenimiento forman parte del compromiso del Gobierno de España por el abastecimiento de agua de calidad en todo nuestro territorio".