Los municipios afectados por la DANA de otoño de 2024 podrán optar a 285 millones de ayudas del Gobierno

El Gobierno de España ha anunciado este viernes una nueva línea de financiación dotada con 285 millones de euros para los municipios afectados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que golpeó diversas zonas del país entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Estos fondos, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se enmarcan dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

Según ha comunicado Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, varios municipios de la provincia podrán beneficiarse de estas ayudas destinadas a "paliar las pérdidas ocasionadas por las lluvias torrenciales". Esta iniciativa forma parte del objetivo específico 2.10 del programa europeo y representa un importante respaldo económico para las zonas más castigadas por el temporal de otoño. Toscano ha recordado que ya en octubre de 2024 el Ejecutivo aprobó más de 260.000 euros en ayudas para diversos municipios sevillanos como La Algaba, El Ronquillo, La Puebla de Cazalla, Lora del Río y La Campana. Dichos fondos, canalizados a través de la Diputación provincial, se destinaron específicamente a financiar obras de reparación o restitución de infraestructuras dañadas.

Plan de recuperación territorial

"Esta nueva línea de financiación viene a continuar este esfuerzo inversor en los municipios para asegurar que la recuperación en el territorio no deje a nadie atrás", ha destacado el subdelegado del Gobierno en sus declaraciones. La medida supone un paso más en la estrategia gubernamental para mitigar las consecuencias económicas y materiales provocadas por los fenómenos meteorológicos extremos del pasado año. Los ayuntamientos interesados deberán presentar sus solicitudes siguiendo los procedimientos establecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que coordina la distribución de estos fondos europeos en colaboración con las administraciones autonómicas y locales afectadas por la DANA de 2024.