El congreso TIS Sevilla 2025 tendrá un impacto de 22 millones de euros

TIS-Tourism Innovation Summit ultima los preparativos de su sexta edición. Del 22 al 24 de octubre, más de 8.000 profesionales del sector turístico se darán cita en la capital andaluza para conocer las últimas tendencias y soluciones digitales que están transformando el futuro del sector. De este modo, el encuentro convertirá a Sevilla en el epicentro mundial de la innovación tecnológica para el turismo, generando un impacto económico de 22 millones de euros en la ciudad.

Así se ha dado a conocer en su presentación oficial en Sevilla, que ha contado con Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía; Juan Bueno, Primer Teniente de Alcalde y delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla; Silvia Avilés, directora de TIS; y Brigitte Hidalgo, directora de Tourism Innovation Global Summit.

Por su parte, Arturo Bernal, ha señalado que TIS, "el mayor congreso de innovación y tendencias para el sector turístico, consolidará la marca Andalucía como referencia en innovación turística”. Durante su intervención, ha detallado que “la cita reunirá a profesionales del sector de más de 50 países, con unas estimaciones económicas que nos afianzan como un destino congresual de referencia”. En la cita, la región se concentrará en el stand ‘Andalucía Nexus’ y contará con una programación de actividades que combina reuniones de trabajo, generación de contenidos y acciones de networking con destinos y colaboradores.

Para Juan Bueno, “nuestra ciudad se ha consolidado como una ciudad capaz de acoger grandes eventos internacionales que abordan cuestiones globales decisivas para el futuro de nuestras ciudades. Y uno de los mejores ejemplos es TIS, una cita de la que estamos profundamente orgullosos, que celebra ya su sexta edición en Fibes y que vuelve a situar a Sevilla como punto de encuentro imprescindible para el debate y la transformación de la industria turística”.

Silvia Avilés, la directora del TIS, ha explicado que traerán a Sevilla "las bases del futuro del turismo, ayudando al sector a conocer y aplicar las tecnologías habilitadoras y emergentes que le permitan ser más competitivo y repensar el modelo turístico. Será un evento internacional para mostrar al mundo que somos una potencia económica en turismo, con ejemplos prácticos de las innovaciones que se están implementando en nuestras comunidades autónomas. Hablamos de soluciones traveltech que nos ayuden a adaptarnos a los cambios, aprovechar las oportunidades de mejora e impulsar la innovación”.

Quienes darán a conocer estas soluciones en TIS2025 serán las más de 200 empresas tecnológicas presentes, que mostrarán sus desarrollos más avanzados para la industria turística, desde la inteligencia artificial y la ciberseguridad hasta la conectividad avanzada (como el 5G), pasando por aplicaciones de realidad aumentada y virtual.

Tourism Innovation Global Summit, la cumbre global de la innovación turística

Brigitte Hidalgo ha asegurado que el congreso será sin duda “un punto de encuentro donde todos los expertos del sector puedan compartir experiencias y aprender de las mejores prácticas a nivel internacional. Queremos acompañar a la industria turística en un proceso de transformación que sitúe la tecnología, la innovación y la sostenibilidad en el centro de su estrategia, porque son los pilares que van a garantizar su competitividad, su resiliencia y su adaptación a las nuevas demandas del viajero”.

En 2025, Tourism Innovation Global Summit contará con la participación de más de 400 expertos internacionales que compartirán su conocimiento sobre las principales tendencias y tecnologías que están transformando el sector turístico. Entre los ponentes más destacados de TIS2025 se encuentran figuras de renombre como Alessandro Petazzi, CEO de Lastminute.com; Andrea d’Amico, CEO de WeRoad; Tina O'Dwyer, CEO de The Tourism Space; Damien Corchia, Chief Operating Officer de Decathlon Travel; Carlos Hernández, Group Vertical Director en TikTok; o Zuriñe Eguizábal, Senior Industry Manager Travel en Google, entre otros.

Asimismo, compañías líderes del sector estarán representadas en las distintas ponencias del congreso. Entre ellas se incluyen Accor, Hyatt Hotels Corporation e InterContinental Hotels Group (IHG), junto con empresas especializadas en turismo experiencial como Exoticca y MarSenses Hotels & Homes. También participarán actores clave en la distribución y comercialización, como Grupo Avasa, y del ámbito tecnológico y de las telecomunicaciones, como Telefónica y Microsoft.

Todos ellos compartirán sus perspectivas sobre la transformación del sector, abordando desde la inteligencia artificial aplicada al turismo y la robótica, hasta soluciones digitales que optimizan la rentabilidad del negocio y mejoran la experiencia del cliente. Además, el congreso prestará especial atención a la sostenibilidad y a los cambios en los hábitos de los viajeros. Según estudios recientes, el 89% de los viajeros afirma que desea hacerlo de forma más consciente, eligiendo destinos que respeten la cultura local y el entorno natural. En este contexto, TIS2025 se presenta como una plataforma clave para integrar transformación digital y sostenibilidad en un modelo turístico más responsable y adaptado a las expectativas del viajero actual.

Este año, Corea del Sur será el país invitado, tomando el relevo de China en la edición anterior. El país asiático presentará sus avances tecnológicos en el ámbito turístico, con un enfoque especial en la digitalización, la sostenibilidad y el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial para la creación de experiencias personalizadas.