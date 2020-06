Coronavirus Sevilla: Los tres pacientes Covid que siguen aislados en el Macarena ingresaron por otra patología

La pandemia del coronavirus en Sevilla empieza a evaporarse. Con prácticamente menos de cinco contagios diarios y con los hospitales cada vez más libres de enfermos graves, la enfermedad parece haber sido controlada en una provincia donde el número de afectados asciende hasta las 3.161 personas.

La situación hospitalaria actual refleja que apenas nueve pacientes continúna ingresados por su infección, de un total de 1.208 desde el comienzo de la pandemia, y de ellos, tres son atendidos a día de hoy en alguna UCI de la provincia, llegando a sumar 152 en total. Con este panorama, son ya dos las unidades de Cuidados Intensivos públicas de Sevilla que no cuentan con pacientes ingresados. En concreto las del Hospital Virgen del Rocío, donde tampoco hay infectados ingresados en planta, y la del Hospital de Valme, que hace ya varias semanas que comunicaron la salida del último enfermo grave de sus instalaciones.

Teniendo esto en cuenta, hay otros tres hospitales públicos en la provincia en los que continúan ingresados pacientes infectados tanto en las plantas de hospitalización como en Cuidados Intensivos. Son el Hospital Macarena, el Hospital de La Merced de Osuna y el San Juan de Dios, en el Aljarafe.

Según han confirmado fuentes del Macarena a este medio, a día de hoy son tres los pacientes positivos que continúan siendo asistidos en sus instalaciones. No obstante, según las mismas fuentes, hace unas dos semanas que el centro no recibe pacientes aquejados de neumonía bilateral, la principal complicación por la que han ingresado la práctica mayoría de los enfermos de coronavirus en los últimos casi tres meses. La llegada de estos pacientes al hospital no estuvo relacionada con un cuadro clínico propio de la enfermedad del Covid-19.

Esto quiere decir que las personas que continúan aisladas en el hospital por su infección son casos asintomáticos y que acudieron al centro por cualquier otra dolencia y que confirmaron su contagio tras someterse a la prueba PCR obligatoria a la que el hospital somete a todos sus pacientes para evitar contagios intrahospitalarios tanto entre los propios pacientes como entre profesionales. En concreto, son dos los pacientes ingresados en la planta de aislamiento, la quinta, y que habían llegado al hospital por un problema digestivo en uno de los casos y oncológico en el otro caso. Hay una tercera persona ingresada en la UCI tras haberse sometido a una neurocirugía y que igualmente dio positivo en la prueba previa a su ingreso programado para esta intervención quirúrgica.

El Hospital Virgen Macarena sigue manteniendo el dispositivo de cribado para Covid-19 en todos sus accesos desde el inicio de la pandemia. De este modo, el centro realiza de manera generalizada una prueba PCR a todos los pacientes que acuden al hospital "bien para la asistencia en Urgencias como para ingreso programado de actividad quirúrgica".